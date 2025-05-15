Власти Латвии поделились советами по выявлению российских диверсантов

Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) выпустила отчет об угрозах безопасности за 2024 год, в котором содержатся рекомендации по выявлению «диверсантов и шпионов» из России. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает Associated Press.

Сотрудники спецслужбы посоветовали населению страны выявлять агентов с помощью нескольких ключевых признаков. Среди них — неряшливый внешний вид, избыток снаряжения и склонность задавать местным подозрительные вопросы. Также силовики посоветовали обращать особое внимание на людей, выдающих себя за сотрудников гуманитарных миссий.

«Признайся, что ты форшмак» В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети Общество 12 минут чтения

Журналисты отмечают, что диверсантов и шпионов можно принять за заблудившихся туристов. Такие люди не будут проявлять никакого интереса к природе, но при себе у них будут специальные аптечки, карты и радиостанции. MIDD предупреждает, что в число задач таких людей может входить не только разведка местности, но и организация общественных беспорядков.

Associated Press отмечает, что Латвия, как и другие государства региона, считает Россию угрозой для своей безопасности. Ранее журналисты сообщали, что к потенциальной войне с российскими войсками начали готовиться в Швеции — власти королевства приступили к обучению отряда спецназа, в задачи которого входит сдерживание возможной агрессии в арктическом регионе. Подготовку к потенциальной войне с Россией начали и в Нидерландах.

Тайные знаки верховного куколда Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу Политика 5 минут чтения

Также в Швеции и Норвегии выпустили официальные методички с рекомендациями для населения по порядку действий в случае российского вторжения. Власти посоветовали гражданам сформировать запас наличности, а частным структурам — предусмотреть возможность оплаты за бумажные деньги. Обе страны, как отмечали журналисты, являются одними из мировых лидеров по распространению безналичных методов расчета.