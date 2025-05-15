EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Власти Латвии поделились советами по выявлению российских диверсантов

2 минуты чтения 23:32

Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD) выпустила отчет об угрозах безопасности за 2024 год, в котором содержатся рекомендации по выявлению «диверсантов и шпионов» из России. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает Associated Press.

Сотрудники спецслужбы посоветовали населению страны выявлять агентов с помощью нескольких ключевых признаков. Среди них — неряшливый внешний вид, избыток снаряжения и склонность задавать местным подозрительные вопросы. Также силовики посоветовали обращать особое внимание на людей, выдающих себя за сотрудников гуманитарных миссий.

«Признайся, что ты форшмак»
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
Общество12 минут чтения

Журналисты отмечают, что диверсантов и шпионов можно принять за заблудившихся туристов. Такие люди не будут проявлять никакого интереса к природе, но при себе у них будут специальные аптечки, карты и радиостанции. MIDD предупреждает, что в число задач таких людей может входить не только разведка местности, но и организация общественных беспорядков.

Associated Press отмечает, что Латвия, как и другие государства региона, считает Россию угрозой для своей безопасности. Ранее журналисты сообщали, что к потенциальной войне с российскими войсками начали готовиться в Швеции — власти королевства приступили к обучению отряда спецназа, в задачи которого входит сдерживание возможной агрессии в арктическом регионе. Подготовку к потенциальной войне с Россией начали и в Нидерландах.

Тайные знаки верховного куколда
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
Политика5 минут чтения

Также в Швеции и Норвегии выпустили официальные методички с рекомендациями для населения по порядку действий в случае российского вторжения. Власти посоветовали гражданам сформировать запас наличности, а частным структурам — предусмотреть возможность оплаты за бумажные деньги. Обе страны, как отмечали журналисты, являются одними из мировых лидеров по распространению безналичных методов расчета.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Интернет и мемы
Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Мой девиз — «кринжовая, зато свободная». Надеюсь, Victoria’s Secret не подаст на меня в суд из-за прикола
00:01 16 мая
Я переехала в Лондон по визе таланта
Общество
Я переехала в Лондон по визе таланта
Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать
00:01
«Признайся, что ты форшмак»
Общество
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
00:01 14 мая
Мой сын умер через три месяца после рождения
Общество
Мой сын умер через три месяца после рождения
Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать
00:01 13 мая
Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39 12 мая
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01 12 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования