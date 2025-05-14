Отпечаток пальца на пачке сигарет помог раскрыть убийство 50-летней давности

В Джефферсоне, штат Огайо, полиция задержала бывшего военного Уилли Симса подозреваемого в убийстве 24-летней Жанетт Ралстон в 1977 году. Прокуратура округа Санта-Клара сообщает, что ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения, если суд признает его виновным. Сын Ралстон Аллен, которому на момент убийства было шесть лет, сказал журналистам, что его обрадовала новость об аресте Симса.

По данным прокуратуры, Симс познакомился с Ралстон в баре Lion’s Den в Сан-Хосе 31 января. Около полуночи девушка сказала друзьям, что вернется через 10 минут, и вышла с новым знакомым на улицу, после этого она исчезла. На следующий день ее тело нашли в машине Volkswagen «Жук», припаркованной в соседнем дворе.

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Экспертиза показала, что Ралстон задушили рубашкой с длинными рукавами, при вскрытии у нее обнаружили следы сексуализированного насилия. Машину девушки явно пытались поджечь, но она не сгорела. Подозреваемых тогда найти не удалось.

В прошлом году сотрудники отдела прокуратуры по расследованию нераскрытых дел нашли в вещах убитой пачку сигарет Eve, на которой остался отпечаток большого пальца, совпавший с отпечатком пальца Симса. На момент убийства мужчина служил в Калифорнии на базе Форт-Орд недалеко от Сан-Хосе, а в 1978 году был приговорен к четырем годам тюрьмы за нападение с целью убийства.

«С каждым днем ​​криминалистика становится лучше, и каждый день преступники все ближе к поимке. Дела могут устареть и быть забытыми общественностью. Мы не забываем и не сдаемся», — заявил окружной прокурор Джефф Розен.

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Обнаружив улику, следователи отправились в Огайо, чтобы взять у Симса анализ ДНК. Экспертиза обнаружила, что образец ДНК под ногтями убитой и на рубашке, которой ее задушили, совпал с ДНК Симса.

По данным CNN, в пятницу суд округа Аштабула в Огайо согласился экстрадировать Симса в Калифорнию.