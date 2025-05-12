Кремль проигнорировал предложение Зеленского встретиться с Путиным лично

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным лично. По его словам, Путин уже обозначил свою позицию по возобновлению переговоров, пишут РИА «Новости».

«Как вы знаете, подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 Мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий. Тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году», — заявил Песков.

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По его словам, такой подход, «нацеленный на выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира», поддержали мировые лидеры. «В целом, мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — сказал Песков.

10 мая лидеры западных стран и Украины призвали Россию прекратить огонь на суше, в воздухе и на море на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Путин отверг эти призывы и предложил на этой неделе провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Речь идет о возобновлении российско-украинских мирных переговоров на основе Стамбульских протоколов начала 2022 года. Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), эти документы включают российские требования, которые равносильны полной капитуляции Украины.

«Любое соглашение, основанное на этих протоколах, было бы документом о капитуляции», — говорится в публикации ISW.

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Владимир Зеленский ранее заявлял, что будет лично ждать Путина 15 мая в Стамбуле. Он утверждает, что «нет смысла затягивать убийства» и Украина ждет «полного и длительного» прекращения огня с завтрашнего дня, чтобы «дать необходимую основу дипломатии».

По данным Axios, украинский президент отправится на переговоры, даже если Путин откажется прекратить огонь с 12 мая.



