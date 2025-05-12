Москвичей предупредили о начале отключений горячей воды

В Москве начался сезон отключения горячей воды. Московская объединенная электросетевая компания (МОЭК) сообщила о переводе системы теплоснабжения на летний режим работы с 6 мая, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва». РБК отмечает, что точной даты начала отключений горячей воды власти Москвы не назвали, однако некоторые жители города рассказали, что в их домах воду уже отключили.

Отмечается, что горячую воду отключают, чтобы провести профилактические работы и заменить устаревшее оборудование. «Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки и своевременно их отремонтировать», — заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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В этом году москвичам будут отключать воду максимум на 10 дней, тогда как ранее этот срок составлял 14-20 дней. В то же время, как пишет «Осторожно, Москва», некоторые жители столицы обеспокоены тем, что отключения воды начали на фоне похолодания.

«В ближайшее время, а именно 13 мая, в нашем и соседнем домах по Нагатинской набережной, планируется отключение горячей воды на 10 дней. На улице плюс пять, ночью еще холоднее, а по прогнозу в ближайшие дни вообще заморозки и снег с дождем. Отопление в домах отключено, в квартире плюс 18 – плюс 20. Понятно, что нужно проводить профилактические работы сетей, но ведь отопление можно включить», — приводит комментарии москвичей телеграм-канал.

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Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершился в Москве 6 мая. При этом синоптики предупреждали о похолодании в начале месяца. До этого, во второй половине апреля, москвичи напротив жаловались на включенное отопление на фоне аномально теплой погоды.



