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Общество

Синоптик пообещал москвичам ливни и снег в первые дни мая

2 минуты чтения 11:38

В первые двое суток мая в Москве выпадет почти половина от месячной нормы осадков, ожидаются ливни и снег. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня в столичном регионе облачно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве поднимется с 7 градусов тепла до 10, а в области — с 4 градусов тепла до 9. С приходом мая погода в Москве и области будет ухудшаться, отметил синоптик.

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«1 мая погода будет нелетная! Если в ночь обойдется без осадков с температурой воздухе в Москве от 0 до 3 градусов тепла, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4, то с рассветом небо закроют плотные облака, начнутся обложные дожди высокой интенсивности с наибольшим количеством во второй половине дня и особенно вечером. За день выльется 18-23 мм — 2 ведра дождевой воды на метр площади или более 1/3 от месячной нормы (точнее 38%), а утром на севере Подмосковья (Клин, Дубна, Дмитров, Сергиев Посад) пройдет дождь с мокрым снегом», — рассказал Тишковец.

Температура воздуха днем, по его словам, не поднимется выше 10 градусов тепла в Москве, и выше 11 градусов тепла в Подмосковье. 

Уже в ночь на 2 мая и в утренние часы в Москве к проливным дождям добавится мокрый снег — температура опустится до 0 градусов. Всего за двое суток в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков, а такой холодный и промозглый старт мая станет прологом к холодному и сырому месяцу на большей части восточно-европейской равнины, подчеркнул Тишковец.

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«В целом же, в мае не ожидается высоких летних температур — последний месяц весны будет довольно скромным на тепло с очень умеренным температурным фоном и небольшим переувлажнением», — добавил синоптик.  

По его словам, весна только к самому финишу начнет «масштабную подготовку к плавной передаче эстафеты метеорологическому лету». Этот сезон, по прогнозу синоптика, наступит без задержек и совпадает с календарным — в начале июня.

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