EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Переговоры в Стамбуле назвали возвратом к обсуждению «капитуляции» Украины

2 минуты чтения 11:13

Владимир Путин призвал к возобновлению российско-украинских мирных переговоров на основе Стамбульских протоколов начала 2022 года. Эти документы включают российские требования, которые равносильны полной капитуляции Украины, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Любое соглашение, основанное на этих протоколах, было бы документом о капитуляции», — отмечается в публикации. 

ISW пишет, что проекты протоколов российско-украинских мирных переговоров, прошедших в апреле 2022 года в Стамбуле, предполагают отказ Украины от своих стремлений к членству в НАТО, а также внесение поправок о нейтралитете в Конституцию, которые запретили бы Украине вступать в какие-либо военные союзы, заключать военные соглашения или размещать иностранных военнослужащих, инструкторов или системы вооружений на своей территории.

Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
Мир17 минут чтения

Россия также требовала, чтобы она, США, Великобритания, Китай, Франция и Беларусь выступили гарантами этого соглашения. Кроме того, Москва, согласно протоколам переговоров, хочет, чтобы государства-гаранты «расторгли международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом [Украины]», включая соглашения о военной помощи.

«Россия потребовала ограничить численность украинских вооруженных сил 85 000 солдат, 342 танками и 519 артиллерийскими системами в рамках стамбульских протоколов. Россия также потребовала, чтобы дальность украинских ракет была ограничена 40 километрами, что позволило бы российским силам размещать критически важные системы и технику вблизи Украины, не опасаясь ударов», — подчеркивается в отчете ISW.

Мое детство было адом
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
Общество16 минут чтения

Там также отмечается, что Россия настаивала на этих условиях в первые два месяца войны, когда российские войска продвигались к Киеву и по всей северо-восточной, восточной и южной Украине. Эти же требования Кремль пытается повторить и после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор заставили российских военных уйти с севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях, а также замедлили темпы российского продвижения по всему фронту. 

«Путин отвергает совместное предложение США, Украины и Европы о всеобщем прекращении огня и вместо этого продолжает требовать от Украины капитуляции в попытке обеспечить свои стратегические цели путем затягивания переговоров и при этом продолжая добиваться успехов на поле боя», — добавляют аналитики ISW. 

Ранее Путин отверг требования западных стран и Украины о 30-дневном прекращении огня с 12 мая, но предложил на этой неделе провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле. В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина 15 мая в Стамбуле.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Общество
Мне вырезали половину печени из-за глистов
Теперь я мою руки тщательнее, но все равно боюсь, что у меня их опять найдут
00:01 11 мая
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Мир
Смертельно опасная плесень угрожает человечеству
Она поражает мозг и легкие, а глобальное потепление помогает ей завоевывать новые страны
17:00 10 мая
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Мир
Великая депрессия в США «помогла» Гитлеру стать фюрером
Обиженные немцы сами передали власть в его руки, хотя их предупреждали о последствиях
00:01 10 мая
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
Мир
Тысячи людей едут в Японию ради обычной телефонной будки
В ней они говорят с умершими. Теперь по всему миру устанавливают такие же
17:05 9 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования