Переговоры в Стамбуле назвали возвратом к обсуждению «капитуляции» Украины

Владимир Путин призвал к возобновлению российско-украинских мирных переговоров на основе Стамбульских протоколов начала 2022 года. Эти документы включают российские требования, которые равносильны полной капитуляции Украины, говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Любое соглашение, основанное на этих протоколах, было бы документом о капитуляции», — отмечается в публикации.

ISW пишет, что проекты протоколов российско-украинских мирных переговоров, прошедших в апреле 2022 года в Стамбуле, предполагают отказ Украины от своих стремлений к членству в НАТО, а также внесение поправок о нейтралитете в Конституцию, которые запретили бы Украине вступать в какие-либо военные союзы, заключать военные соглашения или размещать иностранных военнослужащих, инструкторов или системы вооружений на своей территории.

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Россия также требовала, чтобы она, США, Великобритания, Китай, Франция и Беларусь выступили гарантами этого соглашения. Кроме того, Москва, согласно протоколам переговоров, хочет, чтобы государства-гаранты «расторгли международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом [Украины]», включая соглашения о военной помощи.

«Россия потребовала ограничить численность украинских вооруженных сил 85 000 солдат, 342 танками и 519 артиллерийскими системами в рамках стамбульских протоколов. Россия также потребовала, чтобы дальность украинских ракет была ограничена 40 километрами, что позволило бы российским силам размещать критически важные системы и технику вблизи Украины, не опасаясь ударов», — подчеркивается в отчете ISW.

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Там также отмечается, что Россия настаивала на этих условиях в первые два месяца войны, когда российские войска продвигались к Киеву и по всей северо-восточной, восточной и южной Украине. Эти же требования Кремль пытается повторить и после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор заставили российских военных уйти с севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях, а также замедлили темпы российского продвижения по всему фронту.

«Путин отвергает совместное предложение США, Украины и Европы о всеобщем прекращении огня и вместо этого продолжает требовать от Украины капитуляции в попытке обеспечить свои стратегические цели путем затягивания переговоров и при этом продолжая добиваться успехов на поле боя», — добавляют аналитики ISW.

Ранее Путин отверг требования западных стран и Украины о 30-дневном прекращении огня с 12 мая, но предложил на этой неделе провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле. В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина 15 мая в Стамбуле.