Замгубернатора Белгородской области пострадал из-за попавшего в здание правительства беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что во время атаки беспилотника по зданию местного правительства пострадал его заместитель Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

Гладков заявил, что в момент взрыва Лоренц находился рядом с правительственным зданием. После возложения цветов к вечному огню его осмотрели врачи, которые диагностировали у замгубернатора сотрясение мозга и акубаротравму — последняя возникает в результате воздействия акустической волны. Лоренца отправили на амбулаторное лечение.

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В то же время сотрудник Росгвардии получил осколочное ранение бедра, его доставили в госпиталь.

Об атаке беспилотника Гладков сообщил утром 9 мая. Изначально он заявил, что пострадавших в результате инцидента нет, а приуроченные ко дню Победы мероприятия проведут «с учетом принятых мер максимальной безопасности».

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Ранее российское Минобороны обвинило украинскую армию в нарушении «временного перемирия», которое Путин ввел в одностороннем порядке с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. В пресс-релизе ведомства сказано, что ВСУ нарушили режим прекращения огня более пяти тысяч раз и четыре раза попытались прорваться через границу в Курскую и Белгородскую области. Украина пока не комментировала атаку беспилотника и попытки прорыва на российскую территорию.

Кроме того, во время подготовки и проведения парадов Победы в российских городах наблюдались отключения мобильного интернета. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал отнестись к этому «абсолютно с пониманием».