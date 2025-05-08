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Политика

СМИ: Трамп попросил Эрдогана стать посредником в переговорах по Украине

2 минуты чтения 16:48 8 мая

Президент США Дональд Трамп попросил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить в роли посредника между Россией и Украиной для урегулирования военного конфликта. Об этом, ссылаясь на источники, пишет турецкая газета Hurriyet. 

По информации издания, Эрдоган «положительно относится к предложению о посредничестве». При этом газета пишет, что президент Турции является именно тем человеком, который сможет вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

«Если бы Украина не вышла из переговоров под давлением Великобритании и США, Турция заключила бы мир в первые три месяца войны», — утверждается в публикации. 

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Телефонный разговор Трампа и Эрдогана состоялся 5 мая. Президент США в своей социальной сети Truth Social тогда назвал его «очень хорошим и продуктивным». «Разговор касался многих тем, включая войну с Россией/Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многого другого», — говорится в сообщении. 

Тогда же Трамп отметил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также добавил, что президент Турции, в свою очередь, приедет в Вашингтон. 

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Ранее в интервью NBC News Трамп рассказал о желании Путина захватить всю Украину, но подчеркнул, что ему придется отказаться от этой идеи. 

«Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. России не нужна та полоса земли, которая у них есть сейчас; России нужна вся Украина. И если бы не я, они бы продолжали», — сказал президент США. 

США решили отказаться от роли посредника в российско-украинских переговорах 2 мая. Тогда представитель американского Госдепа Тэмми Брюс заявила, что настало время для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

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