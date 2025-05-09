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Криминал

Мужчина убил жену и два месяца хранил ее тело в багажнике

2 минуты чтения 13:19 | Обновлено: 13:20

В южнокорейском городе Сувоне во время ссоры мужчина убил свою жену и два месяца держал тело в багажнике автомобиля, сообщает The Korea Times. Муж совершил убийство, находясь в депрессии из-за «финансового кризиса» семейного бюджета, объяснил на суде его адвокат. Мужчина сам показал полицейским, где хранил труп жены, пишет газета.

Мужу и жене было около 40 лет, у семьи есть дети. Убийство произошло 26 ноября прошлого года, женщина погибла от удара тупым предметом. Муж завернул тело жены в одеяло, положил в багажник и припарковал машину на автостоянке неподалеку, рассказали журналисты со ссылкой на материалы суда.

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О преступлении стало известно после того, как один из знакомых женщины подал в полицию заявление о пропаже. Знакомый рассказал, что не может с ней связаться.

После безуспешных поисков полиция 19 февраля задержала мужа погибшей, и он дал признательные показания, пишет The Korea Times.

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На суде прокуратура запросила для мужчины 30-летний тюремный срок. По мнению обвинения, подсудимый пытался уйти от ответственности и «продемонстрировал плохое поведение», пытаясь переложить вину на жертву.

Несмотря на то, что мужчина сознался в убийстве, на допросах он не дал «внятных объяснений» и не назвал четких мотивов, сказал только «я не уверен», сообщила прокуратура.

На суде обвиняемый заявил, что в момент убийства страдал от депрессии и находился в невменяемом психическом состоянии. Его адвокат рассказал, что депрессия и «финансовый кризис» были вызваны тем, что подзащитный подвергся мошенничеству «посредством голосового фишинга».

В своем последнем слове обвиняемый попросил прощения у своих детей и жены и разрыдался, сказав, что «заслуживает божественной кары».

Вынесение приговора назначено на 12 июня, сообщила The Korea Times.

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