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Общество

В работе крупнейших интернет-операторов России произошел сбой

2 минуты чтения 11:48 | Обновлено: 12:24


Россияне массово жалуются на сбой в работе операторов связи и мобильного интернета. Жалобы на работу «Билайна», «Мегафона», МТС, Tele2, Yota начались 5 мая в 11:00 по московскому времени и уже исчисляются тысячами, показывает сервис Downdetector. Кроме того, есть жалобы на доступ к мессенджерам Telegram и WhatsApp.

РИА «Новости» сообщило, что больше всего жалоб поступает из Москвы. В «Билайне» агентству сказали, что мобильная связь в столице может работать с перерывами «по не зависящим от оператора причинам». Представители оператора посоветовали своим клиентам пользоваться Wi-Fi.

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По данным «Холода», в Москве сбои у «Мегафона» начались ровно в 11:00.

Больше всего жалоб поступило к Downdetector на доступность связи МТС — более восьми тысяч за последний час. На работу Tele2 пожаловались около 6400 пользователей, на работу «Билайна» — около 6200, на работу «Мегафона» — более 2300, на работу Yota — около 900. Также сервис отмечает несколько сотен жалоб на связь «Т-Мобайл», «Ростелекома» и МГТС.

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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) разослала СМС, в которых говорится, что на праздниках «возможны ограничения доступа в интернет». О рассылке СМС сообщило ТАСС. Ограничения объясняются в сообщении «обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», пишет агентство.

Около 11:00 в Москве прошла репетиция воздушной части военного парада. Над городом пролетели самолеты, нарисовав в небе триколор, сообщил РБК. На 5 мая была назначена генеральная репетиция парада и других мероприятий на Красной площади.

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