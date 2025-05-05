Трамп рассказал о желании Путина захватить всю Украину

России придется отказаться от захвата всей территории Украины. Об этом в интервью NBC News заявил президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос, близки ли Москва и Киев к заключению мирного соглашения, а также о том, на какие уступки в этом случае придется пойти Москве, Трамп сказал, что «России придется отказаться от всей Украины».

«Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. России не нужна та полоса земли, которая у них есть сейчас; России нужна вся Украина. И если бы не я, они бы продолжали», — отметил американский президент.

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Трамп также добавил, что лидеры Евросоюза «много раз» просили его позвонить Владимиру Путину, так как на их звонки он якобы не отвечает.

В конце апреля в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что, по его мнению, Путин не будет захватывать всю Украину из уважения к нему лично. «Я думаю, что, скажем так, он [Путин] меня уважает. И я верю, что из-за меня он не собирается захватывать всю Украину. Хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — утверждал тогда Трамп.

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При этом он подчеркнул, что верит в желание российской власти остановить военные действия в Украине, но допустил, что в вопросе заключения мирного соглашения Путин может «немного водить его за нос».

Ранее на прошлой неделе стало известно, что США решили отказаться от роли посредника посредника в российско-украинских переговорах. Представитель американского Госдепа Тэмми Брюс 2 мая сообщила, что настало время для прямых переговоров между Москвой и Киевом.