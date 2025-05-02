США отказались быть посредниками в переговорах России и Украины

США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила представитель американского департамента Тэмми Брюс. По ее словам, настало время для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», — подчеркнула она.

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При этом Брюс отметила, что США будут продолжать прикладывать усилия для урегулирования конфликта, однако, по ее словам, теперь для завершения войны потребуются «конкретные идеи» от представителей России и Украины.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон займется подготовкой прямых переговоров России и Украины. Он отметил, Москва и Киев сформулировали свои предложения по заключению мира, и теперь Вашингтон займется их сближением. На выполнение этой задачи Вэнс отвел 100 дней.

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Во время своей предвыборной кампании нынешний американский президент Дональд Трамп обещал добиться завершения конфликта в Украине в течение первых суток после своего вступления в должность. Это ему не удалось и он стал называть новые, все более продолжительные сроки для выполнения этой задачи.

В марте и апреле он дважды заявлял, что для заключения мирной сделки существуют некие «дедлайны», однако ни разу не назвал конкретных сроков. При этом в последние недели он все чаще стал говорить о растущем разочаровании, как во Владимире Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском.

В свою очередь, глава американского Госдепартамента Марко Рубио 18 апреля заявил, что США откажутся от усилий по урегулированию конфликта в Украине, если они не дадут результатов в самое ближайшее время.