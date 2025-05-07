Заподозренный в растлении девочки школьный сторож покончил с собой

В Приморье силовики задержали 62-летнего школьного сторожа по подозрению в совершении «развратных действий» в отношении 15-летней девочки. Позже он покончил с собой. Сообщение о задержании появилось в официальном телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

«1 мая 2025 года фигурант, находясь в сторожке на стадионе рядом с школой, совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы», — говорится в нем. В ведомстве также отметили, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях без применения насилия (ч. 1 ст. 135 УК).

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В свою очередь, РИА «Новости», ссылаясь на сообщение управления МВД по Приморскому краю, передает, что задержанный покончил с собой в отделе полиции.

«Установлено, что в одном из помещений отдела полиции Первореченского района полицейские обнаружили без признаков жизни 62-летнего местного жителя, доставленного в отдел подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Прибывшими медиками были предприняты реанимационные мероприятия, которые результата не дали. Врачи констатировали смерть гражданина», — говорилось в сообщении ведомства.

Там также отметили, что по факту произошедшего проводится проверка на наличие признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей Уголовного кодекса о халатности (ст. 293 УК)

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В апреле прошлого года в Санкт-Петербурге преподавателя местной школы задержали по подозрению в совершении развратных действий и изготовлении порнографии с 16-летней ученицей. Как сообщалось, педагог преподавал основы духовно-нравственной культуры народов России, историю и обществознание. Заявление в полицию на учителя написала мать девочки, которая нашла в ее телефоне откровенное видео с участием дочери и преподавателя.