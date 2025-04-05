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Криминал

Учителя обвинили в растлении школьницы

2 минуты чтения 18:52 5 апреля

Школьного учителя из Санкт-Петербурга задержали по подозрению в совершении развратных действий и изготовлении порнографического материала с 16-летней ученицей, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ и комментарий регионального управления Следственного комитета.

Педагог преподавал основы духовно-нравственной культуры народов России, историю и обществознание. О предполагаемых преступлениях в полицию сообщила мать девочки, она обнаружила в телефоне дочери ролик интимного характера с учителем.

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«Фонтанка» сообщает, что мужчине 33 года, его задержали 4 апреля. Он догадывался о возможном аресте — уходя на работу, педагог оставил прощальную записку жене, в которой сообщил, что его уже нет в живых. Однако сотрудники правоохранительных органов утверждают, что он жив и находится под стражей. В СК подтвердили выдвижение обвинений по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК), развратных действиях (ст. 135 УК) и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ст. 242 УК).

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Мать подростка, по данным «Фонтанки», утверждает, что сексуальные контакты с учителем могли продолжаться несколько месяцев. Она уверена, что они начались в мае 2024 года, а завершились лишь в марте 2025 года. Журналисты утверждают, что по предварительным данным следствия местом совершения преступлений могла быть школа.

Пресс-служба Центрального района Санкт-Петербурга сообщила журналистам, что ранее жалоб на поведение педагога в администрацию школы не поступало. Они также отметили, что оказывают психологическую помощь ученикам учебного заведения.

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