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Криминал

Звезду «Подпольной империи» обвинили в сексуализированном насилии

2 минуты чтения 21:00 7 мая

Звезда сериала HBO «Подпольная империя» Майкл Питт задержан и обвинен в сексуализированном насилии, сообщил телеканал NBC со ссылкой на прокуратуру Бруклина. Актер причастен к серии сексуализированных нападений в 2020 и 2021 годах, заявили журналистам представители прокуратуры.

Онлайн-таблоид TMZ первым сообщил о задержании и рассказал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Питта обвиняют в насилии над своей тогдашней девушкой, а также в «нанесении ей нескольких ударов тупыми предметами».

Согласно обвинительному заключению прокуратуры Бруклина, в июне 2021 года при совершении одного из нападений Питт использовал кирпич-шлакоблок, а в августе того же года актер «кого-то душил». В заключении прокуратуры не указано, сколько именно людей выдвинули обвинения и каковы их взаимоотношения с Питтом, сообщает NBC.

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Актера задержали вечером 2 мая. Питт не признал себя виновным и освобожден из-под стражи под залог в 15 000 долларов, передает NBC.

В протоколе суда говорится об обвинении актера в четырех инцидентах, включая два случая сексуализированного насилия первой степени, один преступный половой акт первой степени и один преступный половой акт третьей степени, два нападения второй степени, две попытки нападения второй степени и одно удушение второй степени.

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По совокупности, в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, обвиняемому может грозить несколько десятилетий тюрьмы.

Защита Питта собирается доказать его невиновность, заявила тележурналистам адвокат актера Кэри Лондон. «К сожалению, мы живем в мире, где такой человек, как мистер Питт — опытный профессионал, который никогда бы даже не подумал о подобных преступлениях, — может быть арестован на основании неподтвержденных слов неуравновешенного человека», — сказала Лондон.

«Подпольная империя» выходила в течение пяти сезонов, начиная с 2010 года. Питт играл главную роль в первых двух сезонах сериала. «Его персонаж был удален, потому что с Питтом, как говорили, было трудно работать», — пишет TMZ.

Актер также известен ролью в подростковой драме «Ручей Доусона», выходившей на телеканале WB в конце 1990-х и начале 2000-х годов, сообщил NBC.

Питт должен предстать перед судом в Бруклине 17 июня, уточнили тележурналисты.

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