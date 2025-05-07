Семилетнюю девочку нашли запертой в шкафу и умирающей от голода

На окраине города Остин в штате Техас в одном из жилых домов нашли семилетнюю девочку, умирающую от голода. Девятилетняя сестра девочки пропала семь лет назад, мать детей сейчас арестована, сообщила местная полиция телеканалу NBC.
Сообщение о ребенке в шкафу поступило в службу «911» 3 апреля. О находе заявила бабушка девочки. Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме еще шестерых детей. «Они выглядели физически здоровыми», — рассказал представитель полицейского департамента Остина Рассел Констебл.
Согласно составленному на месте происшествия ордеру, найденная в шкафу девочка выглядела «недоедающей и испачканной». Бабушка рассказала полицейским, что остальные дети «были вынуждены» запирать семилетнюю девочку в шкафу, потому что она постоянно пыталась съесть «то, что ей не полагалось».
Один из детей сказал, что семилетней девочке давали хот-дог или корндог по утрам, а также полчашки воды. Шкаф был размером примерно полтора метра в высоту и 55 сантиметров в ширину, дверь загораживали несколько коробок весом более 34 килограмма каждая, процитировали журналисты полицейский отчет.
Кем приходятся девочке остальные дети, не сообщается. Полицейские сказали, что никто из них не ходил в школу.
Семилетняя девочка была доставлена в больницу и сейчас поправляется, сообщил Констебл. Мать девочки Вирджиния Гонзалес была арестована 24 апреля по обвинению в нанесении серьезных травм ребенку.
В ходе расследования выяснилось, что у девочки есть родная сестра по имени Ева Мари Гонзалес, которую семья последний раз видела в декабре 2017 года. Тогда ребенку было два года. Власти объявили девятилетнюю Гонсалес в розыск, родственники этого в свое время не сделали, передает NBC.
По словам Констебла, мать давала членам семьи «противоречивую информацию» о пропавшей дочке, а следователям не удалось установить местонахождение отца ребенка. «Мы не знаем, где сейчас девочка, и именно это пытаемся выяснить: в какой ситуации она, с кем, в безопасности ли, здорова ли. Особенно учитывая обстоятельства, при которых была найдена ее семилетняя сестра», — сообщил полицейский.
Полиция Остина опубликовала фотографии пропавшей Гонсалес в возрасте двух лет, а также ее предполагаемый портрет в девятилетнем возрасте.