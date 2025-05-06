В Великобритании построят первую теплицу на энергии мусоросжигательного завода

В графстве Эссекс на юго-востоке Англии проект Rivenhall Greenhouse Limited планирует к следующему году построить теплицы для выращивания томатов, которые будут работать с помощью тепла, электроэнергии и углекислого газа, получаемых от работы мусоросжигательного завода. Об этом сообщает британская газета The Times.

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Директор Rivenhall Greenhouse Эд Мурхаус объяснил, что Великобритании необходимо сократить зависимость от томатов из Испании. Опасения, что это может привести к дефициту, появились в прошлом году, когда масштабное наводнение в Валенсии грозило затронуть тепличный центр в Альмерии.

В новом тепличном комплексе построят четыре теплицы высотой до 8 метров общей площадью 40 гектаров, из которых 13 будут освещены. Владельцы планируют производить в Rivenhall Greenhouse 30 тысяч тонн томатов в год, что составляет около семи процентов импорта Великобритании. Сейчас страна производит только 14 процентов потребляемых томатов, а остальную долю ввозит из Испании, Марокко и Нидерландов.

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По соседству с теплицами нидерландская фирма Indaver сейчас возводит мусоросжигательный завод. Мурхаус отмечает, что его проект нельзя было бы реализовать без дешевой электроэнергии, а мусоросжигательный завод будет снабжать теплицы электричеством, теплом и углекислым газом.

Теплицы Rivenhall станут первыми в Великобритании, работающими от энергии мусоросжигательного завода. Строители рассчитывают, что это позволит зафиксировать цены на электроэнергию на десять лет, защитив его таким образом от скачков цен на газ.