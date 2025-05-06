В Великобритании построят первую теплицу на энергии мусоросжигательного завода

В графстве Эссекс на юго-востоке Англии проект Rivenhall Greenhouse Limited планирует к следующему году построить теплицы для выращивания томатов, которые будут работать с помощью тепла, электроэнергии и углекислого газа, получаемых от работы мусоросжигательного завода. Об этом сообщает британская газета The Times.
Директор Rivenhall Greenhouse Эд Мурхаус объяснил, что Великобритании необходимо сократить зависимость от томатов из Испании. Опасения, что это может привести к дефициту, появились в прошлом году, когда масштабное наводнение в Валенсии грозило затронуть тепличный центр в Альмерии.
В новом тепличном комплексе построят четыре теплицы высотой до 8 метров общей площадью 40 гектаров, из которых 13 будут освещены. Владельцы планируют производить в Rivenhall Greenhouse 30 тысяч тонн томатов в год, что составляет около семи процентов импорта Великобритании. Сейчас страна производит только 14 процентов потребляемых томатов, а остальную долю ввозит из Испании, Марокко и Нидерландов.
По соседству с теплицами нидерландская фирма Indaver сейчас возводит мусоросжигательный завод. Мурхаус отмечает, что его проект нельзя было бы реализовать без дешевой электроэнергии, а мусоросжигательный завод будет снабжать теплицы электричеством, теплом и углекислым газом.
Теплицы Rivenhall станут первыми в Великобритании, работающими от энергии мусоросжигательного завода. Строители рассчитывают, что это позволит зафиксировать цены на электроэнергию на десять лет, защитив его таким образом от скачков цен на газ.