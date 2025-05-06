EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Великобритании построят первую теплицу на энергии мусоросжигательного завода

2 минуты чтения 00:16 6 мая

В графстве Эссекс на юго-востоке Англии проект Rivenhall Greenhouse Limited планирует к следующему году построить теплицы для выращивания томатов, которые будут работать с помощью тепла, электроэнергии и углекислого газа, получаемых от работы мусоросжигательного завода. Об этом сообщает британская газета The Times.

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Мир13 минут чтения

Директор Rivenhall Greenhouse Эд Мурхаус объяснил, что Великобритании необходимо сократить зависимость от томатов из Испании. Опасения, что это может привести к дефициту, появились в прошлом году, когда масштабное наводнение в Валенсии грозило затронуть тепличный центр в Альмерии.

В новом тепличном комплексе построят четыре теплицы высотой до 8 метров общей площадью 40 гектаров, из которых 13 будут освещены. Владельцы планируют производить в Rivenhall Greenhouse 30 тысяч тонн томатов в год, что составляет около семи процентов импорта Великобритании. Сейчас страна производит только 14 процентов потребляемых томатов, а остальную долю ввозит из Испании, Марокко и Нидерландов.

Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Он пропал, когда исследовал коренные племена. Есть версии, что его съели
Мир7 минут чтения

По соседству с теплицами нидерландская фирма Indaver сейчас возводит мусоросжигательный завод. Мурхаус отмечает, что его проект нельзя было бы реализовать без дешевой электроэнергии, а мусоросжигательный завод будет снабжать теплицы электричеством, теплом и углекислым газом.

Теплицы Rivenhall станут первыми в Великобритании, работающими от энергии мусоросжигательного завода. Строители рассчитывают, что это позволит зафиксировать цены на электроэнергию на десять лет, защитив его таким образом от скачков цен на газ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Зумеры придумали новый способ заработка
Мир
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
00:01 6 мая
Моя жена совершила транспереход
Общество
Моя жена совершила транспереход
Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же
00:01
Темное прошлое
Криминал
Темное прошлое
Девушка узнала, что бойфренд ее мамы — убийца. Она пыталась помешать их отношениям, но вскоре пропала
17:00 4 мая
Последний осколок СССР на севере НАТО
Общество
Последний осколок СССР на севере НАТО
Здесь мирно живут русские и украинцы, платят картами «МИР» и до сих пор стоит Ленин
00:01 4 мая
Мой парень заставлял меня худеть
Общество
Мой парень заставлял меня худеть
Он стыдился меня и требовал, чтобы я голодала. Мы расстались, зато я больше не боюсь остаться одна
17:00 3 мая
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
00:01 3 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования