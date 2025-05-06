Маск назвал сроки высадки людей на Марсе

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск считает, что людям необходимо создать на Марсе самодостаточное поселение, которое сможет развиться в отдельную цивилизацию. При этом он заявил, что люди могут высадиться на Марсе в ближайшие четыре-шесть лет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Маска, Красная планета является «коллективной страховкой» для жителей Земли. «В конечном итоге вся жизнь на Земле будет уничтожена солнцем. Солнце постепенно расширяется, и поэтому в какой-то момент нам действительно нужно стать многопланетной цивилизацией, потому что Земля будет сожжена»,— сказал Маск.

Он добавил, что если запланированные миссии пройдут успешно, то люди смогут начать высадку на Марсе уже в 2029 году, но скорее всего это произойдет в 2031 году. При этом Маск отметил, что речь идет не просто о высадке людей Красной планете с установкой флагов и оставлением следов, а о создании там самодостаточного города.

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«Основная развилка на дороге судьбы [заключается в том], сможет ли Марс стать достаточно самодостаточным и расти сам по себе, если корабли снабжения с Земли перестанут прибывать по какой-либо причине. Если корабли снабжения необходимы Марсу для выживания, то он не станет страховкой для человечества», — подчеркнул глава SpaceX.

О планах высадиться на Марсе во время своей инаугурации 20 января говорил президент США Дональд Трамп. Он пообещал установить там американский флаг. Спустя месяц газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Маск начал пересматривать программы NASA, чтобы направить деньги агентства на разработку полета на Красную планету.