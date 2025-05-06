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Криминал

Российские финансовые пирамиды переориентировались на криптовалюту

2 минуты чтения 18:57 6 мая | Обновлено: 18:58 6 мая

86% российских финансовых пирамид принимают взносы в криптовалюте, об этом сообщает Центробанк. В аналитическом тексте о незаконных проектах регулятор отмечает, что предложение вложиться в криптовалюты входит в список самых популярных уловок мошенников.

Криптовалюты чаще всего используются в качестве канала получения средств, который мошенники рекламируют при продвижении своих проектов. Современные пирамиды, как отмечает Центробанк, часто не имеют офисов и работают полностью онлайн. Одной из самых популярных уловок стало также предложение о возможности торговли иностранными ценными бумагами.

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Также Центробанк отметил, что общее количество выявленных субъектов с признаками нелегальной деятельности за первый квартал 2025 года превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 56%. Регулятор отчитался о выявлении почти трех тысяч таких организаций, блокировке более 5 тысяч нелегальных ресурсов, возбуждении 120 административных дел и применении 170 других мер воздействия.

Помимо криптовалюты мошенники предлагают инвестировать в бизнесы с быстрой окупаемостью, сырьевые товары и драгоценные металлы, зарубежную недвижимость и вложить деньги в «псевдобизнес» по аренде пауэрбанков. Центробанк отмечает, что в рекламе мошенники демонстрируют инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного периода времени.

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Регулятор рассказал и проектах, которые занимаются незаконной форекс-торговлей. Они тоже предлагают торговлю с использованием криптовалюты. Центробанку также удалось выявить нелегальных кредиторов, 25 из них работали в сетевом формате и имели сразу несколько офисов по оказанию незаконных услуг.

Предложения своих услуг нелегальные компании и проекты размещали не только у блогеров и в соцсетях, но и на платформе «Авито».

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