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Криминал

Мужчина забил до смерти ребенка и сознался спустя 17 лет

2 минуты чтения 22:16 | Обновлено: 22:17

В Ленинградской области задержали мужчину, который 17 лет назад вывез в лес под Санкт-Петербургом и избил до смерти ребенка. Тогда мужчине было 24 года, сообщил Следственный комитет. Мужчина сознался в убийстве, ему предъявлено обвинение, суд отправил задержанного под арест, рассказали следователи.

Сейчас арестованному 41 год, уточнил СК. В один из дней февраля 2008 года в городе Кириши мужчина посадил в автомобиль несовершеннолетнего мальчика и повез за околицу. Мужчина вывез подростка в лесной массив в 150 километрах от трассы «Кириши — Велья». По версии следствия, мужчина заранее планировал убийство своего спутника «на почве личных неприязненных отношений».

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В лесу мужчина нанес ребенку множество ударов в «область расположения жизненно важных органов». От полученных телесных повреждений подросток погиб на месте, рассказали следователи.

Тело ребенка вскоре нашли. Управление СК по Ленинградской области возбудило уголовное дело об убийстве, сопряженном с похищением человека (статья 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

Однако предварительное следствие было приостановлено в связи с тем, что сотрудники СК не смогли определить подозреваемого.

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В показаниях опрошенных по факту убийства нашлись «системные противоречия», пишет СК. Но в материалах дела также были результаты судебно-биологической экспертизы — об обнаруженных на одежде погибшего «запаховых следа человека». Результаты этой экспертизы помогли следователям «установить конкретное лицо».

Телеграм-канал «Следком Ленинградской области» опубликовал видео, на котором одетые в бронежилеты с надписями «МВД» люди взламывают дверь в квартиру, а затем держат на полу полуголого мужчину и надевают ему наручники. Затем мужчину ведут в полицейский микроавтобус.

Сотрудники следственного отдела по городу Кириши предъявили задержанному обвинение и, «осознав неотвратимость наказания», тот дал признательные показания, пишет СК.

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