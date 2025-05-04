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Криминал

На Надежду Кадышеву напали во время концерта

2 минуты чтения 16:27

Женщина атаковала Надежду Кадышеву после завершения ее концерта в городе Иваново, нападавшую задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что инцидент произошел 30 апреля, женщину доставили в отдел полиции, сотрудники проводят проверку инцидента. Телеграм-канал Mash утверждает, что нападавшая схватила Кадышеву за шею уже после того, как опустился занавес на сцене.

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Mash отмечает, что представители певицы подтвердили факт нападения и пообещали «пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом». Вызванный после инцидента врач не зафиксировал повреждений у Кадышевой, она, как утверждает телаграм-канал, находится с семьей, ее здоровью ничего не угрожает.

Со второй половины 2024 года билеты на новые концерты Надежды Кадышевой в России пользуются повышенным спросом — билеты раскупаются более чем за месяц до даты выступления, а в некоторых случаях организаторам приходится менять площадку проведения из-за невозможности вместить всех желающих.

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Ранее команда певицы и ее ансамбля «Золотое кольцо» объявляла об изменении формата проведения концертов. С 2025 года Кадышева должна была отказаться от выступлений в сидячих залах в пользу больших концертных площадок и стадионов. На данный момент представители певицы не сообщали о планах отказаться от нововведений, билеты на все выступления певицы до июня 2025 года были раскуплены еще в середине апреля.

Популярность Надежды Кадышевой возросла за счет российской молодежи после того, как ее композиции завирусились в социальных сетях. По данным сервиса «Яндекс Музыка», ежемесячное количество слушателей творчества Кадышевой превышает два с половиной миллиона человек

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