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Общество

Власти лишившего женщин права на аборт региона запустили для них горячую линию

2 минуты чтения 13:47

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграм-канале объявил о запуске горячей линии для женщин, которым отказали в проведении аборта. Он пообещал разбирать каждое обращение в ручном режиме.

Ранее Филимонов выступал за полный запрет абортов на территории региона и обещал выплачивать по миллиону рублей клиникам, которые откажутся проводить операции по прерыванию беременности. Теперь чиновник пишет, что считает своей задачей не запрет абортов, а проведение «широкой просветительской работы по противодействию детоубийству». Также он заявляет, что медучреждения области обязаны проводить аборты при наличии медицинских противопоказаний к родам.

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Чиновник обещает, что консультировать будут и женщин, которые забеременели в результате «преступных действий». Необходимость усложнения доступа к процедуре аборта он обосновал тем, что считает регион находящимся под угрозой «депопуляции». «Вологодская область — самый этнически русский регион страны», — добавил Филимонов.

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В середине апреля стало известно о признании прокуратурой области незаконными шести отказов в проведении абортов в больницах региона. Еще одно перенаправление в другое учреждение также признали незаконным. На главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову составили протокол по статье о нарушении условий деятельности, не связанной с извлечением прибыли (ч. 2 ст. 19.20 КоАП), а больница выплатила компенсацию заявительнице из-за расходов на проведение процедуры в частной клинике.

Также прокуратура объявила 19 предостережений о недопустимости нарушения законодательства руководителям медицинских учреждений и организаций Вологодской области. После того, как Филимонов объявил о необходимости полного запрета абортов на территории региона, медучреждения в области начали отказывать в проведении процедуры без объяснения причин — женщинам приходится ездить в другие регионы.

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