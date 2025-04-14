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Общество

На главврача роддома составили протокол за отказ делать аборт

2 минуты чтения 21:52

Прокуратура Вологодской области признала незаконными шесть отказов в проведении абортов и одно необоснованное перенаправление в другую клинику. Ответ ведомства опубликовал депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Канаев, обратило внимание издание «7х7». Ранее губернатор региона Георгий Филимонов призвал запретить аборты во всех клиниках области, а также ввел поощрения для врачей, которым удалось убедить женщину не делать аборт.

На главврача Вологодского городского роддома Людмилу Горюнову ведомство составило протокол по статье о нарушении условий деятельности, не связанной с извлечением прибыли (ч. 2 ст. 19.20 КоАП), суд назначен на 28 апреля. Также Вологодский городской роддом в рамках досудебного соглашения выплатил заявительнице по имени Анна 18 тысяч рублей компенсации за то, что ей пришлось делать аборт в частной клинике.

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Прокуратура сообщила о еще одном административном деле по статье 19.20, в котором нарушителю уже присудили штраф, его имя и должность в документе не указаны. Также ведомство объявило 19 предостережений о недопустимости нарушения законодательства руководителям медицинских учреждений и организаций Вологодской области.

В феврале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил, что будет добиваться полного запрета абортов во всех клиниках региона. После его заявления и государственные, и частные клиники начали отказывать женщинам в проведении абортов, не объясняя причин.

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После этого Канаев получил несколько жалоб от жительниц Вологодской области и попросил Генпрокуратуру разобраться в ситуации. Еще одну жалобу в региональную прокуратуру направил местный депутат-коммунист Александр Морозов. 28 февраля вологодская прокуратура сообщила, что проверит информацию об отказах в абортах жительницам региона. Также в ведомстве призвали граждан сообщать о подобных случаях по телефону прокуратуры или на личном приеме у дежурного прокурора.

Последние полгода Филимонов курирует региональную программу «Семья — оплот Русского Севера», в рамках которой врачам, которые отговорили женщину от аборта, обещают выплачивать пять тысяч рублей «за каждую сохраненную жизнь» и 25 тысяч — при условии, что ребенок родился.

В конце 2023 года Вологодская область стала одним из регионов, которые запретили «склонение к абортам».

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