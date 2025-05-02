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Криминал

Жительница Подмосковья избила желавшего помочь ей семилетнего ребенка соседей

2 минуты чтения 19:30

Жительница подмосковного города Домодедово напала у подъезда на семилетнего мальчика Сашу (имя изменено), который придержал ей дверь, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». По версии матери пострадавшего ребенка, женщина перепутала его с другими детьми, с которыми у нее был конфликт.

Мать Саши рассказала, что соседка напала на ее сына, когда он решил придержал ей дверь: потянула за ухо, затащила в подъезд, начала его душить. Потом Саша сумел выбежать на улицу, однако женщина догнала его и продолжила душить.

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«Осторожно, новости» опубликовали видео с камер из подъезда, на котором видно, что женщина стояла у подъезда в тот момент, когда мальчик вышел из дома. Когда она заметила ребенка, она направилась к нему, и он решил придержать ей дверь. Соседка подбежала к мальчику, схватила его за ворот, потащила в подъезд и начала бить. Потом мальчик выбежал на улицу, но женщина снова схватила его и несколько раз ударила, прежде чем он смог убежать.

Родители Саши вызвали полицию, но, по словам матери, сотрудники отказались разбираться без справки о побоях. После медицинского освидетельствования она написала заявление и вызвала полицию, но соседка не открыла участковому дверь. Полицейские объяснили матери, что «это административка, не больше».

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Мать Саши считает, что соседка могла принять ее ребенка за других детей старшего возраста, которые часто стучали в ее дверь. Также она рассказала, что избиение видели три мальчика, стоявшие на улице. На вопрос, почему они не заступились за ее сына, они заявили, что соседка душила и их тоже.

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