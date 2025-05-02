Жительница Подмосковья избила желавшего помочь ей семилетнего ребенка соседей

Жительница подмосковного города Домодедово напала у подъезда на семилетнего мальчика Сашу (имя изменено), который придержал ей дверь, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». По версии матери пострадавшего ребенка, женщина перепутала его с другими детьми, с которыми у нее был конфликт.
Мать Саши рассказала, что соседка напала на ее сына, когда он решил придержал ей дверь: потянула за ухо, затащила в подъезд, начала его душить. Потом Саша сумел выбежать на улицу, однако женщина догнала его и продолжила душить.
«Осторожно, новости» опубликовали видео с камер из подъезда, на котором видно, что женщина стояла у подъезда в тот момент, когда мальчик вышел из дома. Когда она заметила ребенка, она направилась к нему, и он решил придержать ей дверь. Соседка подбежала к мальчику, схватила его за ворот, потащила в подъезд и начала бить. Потом мальчик выбежал на улицу, но женщина снова схватила его и несколько раз ударила, прежде чем он смог убежать.
Родители Саши вызвали полицию, но, по словам матери, сотрудники отказались разбираться без справки о побоях. После медицинского освидетельствования она написала заявление и вызвала полицию, но соседка не открыла участковому дверь. Полицейские объяснили матери, что «это административка, не больше».
Мать Саши считает, что соседка могла принять ее ребенка за других детей старшего возраста, которые часто стучали в ее дверь. Также она рассказала, что избиение видели три мальчика, стоявшие на улице. На вопрос, почему они не заступились за ее сына, они заявили, что соседка душила и их тоже.