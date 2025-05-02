Неизвестные подожгли бывшие квартиры Оксимирона и Лигалайза

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о поджоге квартиры, расположенной в доме 24 по Социалистической улице. Издание «Фонтанка» пишет, что еще до своего отъезда из России там проживал рэпер Оксимирон.

По данным полиции, минувшей ночью в полицию поступил звонок от 33-летнего индивидуального предпринимателя, который заявил, что неизвестные подожгли входную дверь квартиры на четвертом этаже. Пострадавших от возгорания нет. Материальный ущерб от происшествия оценили в 20 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «поджог» (ч. 2 ст. 167 УК). В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого в преступлении.

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«Фонтанка» пишет, что сейчас в этой квартире проживает один из основателей Versus Battle Ян Окатов. Именно он позвонил в дежурную часть и сообщил о случившемся. Отмечается, что рядом с квартирой поджигатель оставил надпись красной краской и «передал привет Оксимирону от Пианиста».

Издание «78.ru» отмечает, что поджигателями являются участники «банды Пианиста» — неизвестного человека, который нанимает людей и отправляет их к тем, кто, по его мнению, «заслуживает наказания». По данным издания, исполнители оставляют на месте своеобразный «автограф» в виде скрипичного ключа. Именно этот символ, как сообщается, члены «банды Пианиста» нарисовали на стене возле дома квартиры Оксимирона.

По данным журналистов, сначала члены банды облили горючим входную дверь, а затем оставили на стене надпись: «Привет педо-Окси от Пианиста».

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Телеканал «РЕН ТВ», в свою очередь, сообщил, что в минувшую ночь члены «банды Пианиста» также подожгли квартиру рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков). Отмечается, что рэпер уехал из России в 2023 году, а недавно он выпустил альбом с треками, критикующими российский режим и войну в Украине.

На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении телеканала, видно, что неизвестный мужчина обливает дверь горючей жидкостью и поджигает. На стенах и полу подъезда заметны надписи, сопровождаемые фирменной «подписью» Пианиста — изображением скрипичного ключа. Одна из них гласит: «Привет врагу и предателю Андрею от Пианиста».

По словам жителей дома, квартира когда-то принадлежала рэперу — он снимал ее около шести лет назад.

