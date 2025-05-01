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Криминал

Мужчина убил собаку соседей на глазах у ребенка

2 минуты чтения 19:58 | Обновлено: 19:59

В Кемерово мужчина зашел во двор дома соседей, взял палку и забил до смерти принадлежавшую им собаку. Избиение животного происходило на глазах одиннадцатилетнего сына хозяйки дома, сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Заводской районный суд Кемерово назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком в один год.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Согласно материалам суда, мужчина был пьян, когда оказался на соседском дворе, а собака сидела на цепи и не могла убежать от нападавшего. Ударами деревянной палки мужчина «нанес животному травмы, не совместимые с жизнью». «Свидетелем жестокого обращения с животным стал малолетний ребенок», — рассказали в пресс-центре.

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Нападавший является жителем Кемерово, его имя и возраст пресс-центр не назвал. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего, повлекшим гибель животного (статья 245 УК). Максимальным наказанием по этой статье является пять лет колонии, минимальным — два года исправительных работ.

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Мужчина признал вину, принес извинения хозяйке собаки, возместил моральный вред, а затем ходатайствовал обойтись без судебного разбирательства, сообщил пресс-центр. Несмотря на «положительно характеризующие подсудимого данные», суд не нашел оснований освободить мужчину от уголовной ответственности.

«Объектом преступления являются общественные отношения, регулирующие охрану нравственности, а заглаживание вреда потерпевшей не свидетельствовало о способствовании восстановлению нарушенных в результате действий подсудимого законных интересов общества и государства», — говорится в решении суда.

Подсудимый отказался обжаловать решение, оно вступило в силу, уточнил пресс-центр судов Кемеровской области.

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