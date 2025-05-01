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Криминал

Таксисты сговорились с полицией и завышали цены для «ветеранов СВО»

2 минуты чтения 14:35

Басманный районный суд Москвы арестовал 16 человек по делу о хищении денег у «участников специальной военной операции». Их, в частности, обвиняют в намеренном завышении цен на такси для военных, а также в вымогательстве.

«По версии следствия, фигуранты являлись участниками преступного сообщества для совершения хищений денежных средств участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина, путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий», — говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. 

Фигуранты подыскивали в аэропорту военных и сначала предлагали им поездку за обычную стоимость, но затем сумма значительно вырастала, пишет РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела. Так, если в начале поездки военным называли сумму в две тысячи рублей, то в конце она могла вырасти до 40 тысяч, а в отдельных случаях и до 90 тысяч рублей. 

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Агентство утверждает, что «участники группировки» угрожали физическим насилием тем военным, которые пытались отказаться от оплаты их услуг, а деньги у своих жертв в итоге принимали и переводами, и через банковские терминалы. 

Кроме того, по данным РИА «Новости», в некоторых случаях фигуранты этого дела предлагали военным выпить, а затем похищали деньги с их карт. Так, как отмечается, у одного участника войны с карты сняли 615 тысяч рублей, а у другого 28 тысяч.

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Близкий к силовикам телеграмм-канал Baza утверждает, что «возглавляла схему майор полиции Виктория К». Она якобы привлекла еще «двух капитанов», которые информировали таксистов о прилетающих в Шереметьево рейсах с военными. 

Вероятно, Baza пишет об арестованной Виктории Карасевой. Однако в сообщении пресс-службы суда не упоминается ее место работы, а «организатором преступного сообщества» там называют Алексея Кабочкина. 

В свою очередь, «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, подтверждает, что среди арестованных фигурантов дела есть полицейские. По данным агентства, в схеме участвовали два сотрудника патрульно-постовой службы в аэропорту Шереметьево, помогавшие искать потенциальных жертв, а также оперуполномоченный, который отказывался возбуждать уголовные дела по обращениям потерпевших. Их имена не называются.

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