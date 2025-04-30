СМИ: российский военный открыл огонь по многодетной семье

В селе Гирьи Беловского района Курской области в ночь на 30 апреля российский военнослужащий зашел в дом многодетной семьи под предлогом проверки документов, открыл огонь по людям и убил 41-летнюю Олесю Ларину. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Пепел. Курск» без ссылки на источник. Позднее телеграм-каналу Astra эту информацию подтвердил 20-летний сын Лариной Илья.

По данным «Пепла», Ларина погибла от пулевых ранений, а ее муж находится в реанимации. Их дети не пострадали. Astra уточняет, что информация об убийстве изначально появилась в одном из чатов местных жителей. Сын Лариной сообщил, что в доме ночью находились его мать, отец и две сестры возрастом 6 и 10 лет.

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«Он ворвался в дом, сразу начал стрелять. Отец пытался увести девочек, так он в голову ему стрелял. Сейчас отец в искусственной коме. Сестры не пострадали, мне позвонили в час ночи, я был в Курске и приехал сразу. Сестер я уже забрал. В доме кровь, прострелена дверь, окна. Вот такие у нас военнослужащие. Он посадил девочек в машину, их пытался спасти мой друг Александр, так военный начал стрелять и в него», — рассказал Илья Ларин Astra.

Сын Лариной рассказал Astra, что раньше не знал военного, который напал на его семью. По его словам, мужчина задержан, а полицейские говорили, что он «был или под наркотой или еще под чем-то».

Дочь Игоря и Олеси Лариных Наталья сообщила изданию «Агентство», что перед тем, как зайти в дом, военный обстрелял его снаружи, повредив окна, а потом выломал дверь и ворвался внутрь. Во время нападения Наталья позвонила брату Илье, а он позвал на помощь соседей. По ее словам, Олеся, прикрывая своих детей, получила ранения в шею и в бок, а отец, пытаясь сопротивляться, был ранен в грудную клетку, плечо и лицо, сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Наталья говорит, что военный попытался забрать ее маленьких сестер с собой со словами: «Я убью вас, да жалко. Просто увезу». Потом его «перехватили» местные жители, добавила она.

«Я хочу предать этой истории огромную огласку общества, чтобы виновный понес самые жесточайшие наказания, чтобы на это не закрывали глаза и видели, что творят военные, которые должны нас защищать, а не убивать и лишать детей своих родителей. Моя мама была самым добрым человеком, плохого никому не делала», — заявила Наталья Ларина.

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Со ссылкой на местный чат Astra пишет, что жители села жалуются на агрессивное поведение со стороны военных и часто видят их пьяными. Также один житель пожаловался, что его «военные напрягают больше, чем обстрелы».

По данным «7×7», вернувшиеся с войны в Украине военные убили и покалечили как минимум 294 человека.

Обновлено в 15:25. Добавлен рассказ Натальи Лариной «Агентству».