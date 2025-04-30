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Общество

ФСБ рассекретила документы о смерти Гитлера

2 минуты чтения 10:17

ФСБ рассекретила показания личного камердинера Адольфа Гитлера штурмбаннфюрера СС Гейнца Линге, который, как утверждается, был главным свидетелем смерти главы Третьего рейха. 

В опубликованных документах говорится, что опергруппами «Смерш» были задержаны несколько лиц из ближайшего окружения Гитлера. В их числе были командующий обороной Берлина генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг, личный фюрера и командир правительственной эскадрильи группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Баур, начальник Имперской службы безопасности группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Раттенхубер, начальник Центрального района обороны Берлина бригадефюрер СС Вильгельм Монке, личный адъютант Гитлера штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше и старший камердинер Гитлера Гейнц Линге. 

По данным ФСБ, 5 мая 1945 года в саду имперской канцелярии в воронке от авиабомбы нашли сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины, которые находились в трех метрах от входа в бомбоубежище и были засыпаны слоем земли.

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Спустя три дня советские судмедэксперты заявили, что найденный труп мужчины, вероятно, принадлежит Гитлеру. «Наличие в полости рта остатков раздавленной стеклянной ампулы <…>, явный запах горького миндаля <…> и результаты судебно-химического исследования внутренностей с обнаружением цианистых соединений <…> позволяет прийти комиссии к заключению, что в данном случае смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями», — говорилось в заключении специалистов. 

Позже были допрошены помощница личного зубного врача Гитлера профессора Хуго Блашке Кете Гойзерман и зубной техник Фриц Эхтман, который изготавливал зубные протезы для фюрера. Они, как утверждается, подтвердили, что челюсти, найденного трупа мужчины, принадлежат Гитлеру.

Рассекреченные документы также раскрывают детали событий, которые происходили в бункере непосредственно перед самоубийством Гитлера, а также после него. Так, согласно показаниям Раттенхубера, примерно через 10 минут после отравления Гитлера Линге «сделал контрольный выстрел ему в голову, чтобы героизировать его смерть, тем самым показав, что Гитлер ушел из жизни как солдат». В свою очередь, Линге утверждал, что Гитлер сам выстрелил себе в висок. В документах ФСБ также говорится, что он несколько раз дополнял свои показания. 

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То, что Гитлер отравился цианистым калием, подтверждают исследования, проведенные в марте и июне 2017 года французским антропологом Филиппом Шарлье, утверждается в документах ФСБ. 

Ранее сообщалось, что американская разведка как минимум до 1955 года прорабатывала версию о том, что Гитлер не умер в бункере в 1945 году, а сбежал в Латинскую Америку. Об этом, как писали СМИ, говорится в рассекреченных документах ЦРУ. 

Кроме того, накануне правительство Аргентины рассекретило документы, которые посвящены нацистским преступникам, бежавшим туда после поражения Германии во Второй мировой войне. 

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