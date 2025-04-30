Госдеп обвинил Северную Корею в затягивании войны в Украине

В США прокомментировали признание КНДР в развертывании своих войск на войне России с Украиной. По словам представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, США обеспокоены этим фактом и считают, что Пхеньян не способствует урегулированию конфликта, а напротив — содействует продолжению войны.

«Северная Корея не оказывает никакой помощи. Есть и другие государства, которые способствуют этому кровопролитию и позволяют ему продолжаться. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили войну между Россией и Украиной, и они несут за это ответственность», — заявила Брюс во время брифинга.

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По ее словам, подготовка северокорейских солдат Россией является прямым нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных наций, которые в целом «запрещают оказывать или получать военную помощь или обучение от КНДР или в ее адрес».

«Переброска на территорию России военных [КНДР], как и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в качестве ответной меры, должны прекратиться», — заявила представитель Госдепартамента.

26 апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о «полном освобождении Курской области» и подтвердил участие северокорейских военных в зоне боевых действий. Позднее эту информацию подтвердил и Пхеньян.

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «священной миссии по укреплению традиционной солидарности доброй воли между двумя странами» и «защите чести» КНДР, пообещав увековечить память солдат и поддержать их семьи. Путин в ответ поблагодарил северокорейских военных и руководство страны.

В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отвергли слова Герасимова о полном освобождении Курской области из-под контроля украинских военных и заявили, что операция продолжается «в определенных районах» региона.