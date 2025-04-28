Северная Корея признала участие своих солдат в войне против Украины

Северная Корея впервые официально подтвердила участие своих солдат в боях в Курской области. Об этом пишет «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК) со ссылкой на сообщение Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии КНДР.

«Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей в Российскую Федерацию были победоносно завершены», — заявили в ЦВК.

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Отмечается, что развертывание войск произошло по «приказу» главы Северной Кореи Ким Чен Ына в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между республикой и Россией. Согласно статье 4 документа, подписанного в июне 2024 года, и вступившего в силу в декабре, Пхеньян и Москва обязуются оказывать взаимную военную помощь, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств». В КНДР также заявили, что военная деятельность северокорейских сил на территории России «полностью соответствует положениям и духу» Устава ООН.

«Наши боевые подразделения, принявшие участие в операции по освобождению Курской области по приказу руководителя государства КНДР, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и воинскую доблесть, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование, внеся значительный вклад в уничтожение украинских неонацистских сил и освобождение территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал участие своих солдат в боях в Курской области «священной миссией по укреплению традиционной солидарности доброй воли между двумя странами» и «защиты чести» Северной Кореи. По данным ЦВК, северокорейский лидер назвал героями тех, кто сражался в регионе, и призвал увековечить их память.

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Ранее участие солдат из Северной Кореи в войне с Украиной на стороне России также подтвердил глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Он также заявил о полном освобождении Курской области из-под контроля ВСУ.

В Генштабе ВСУ позже отвергли его слова и заявили, что операция продолжается «в определенных районах» региона.