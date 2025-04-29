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Политика

СМИ: Путин потребовал полного контроля над оккупированными регионами Украины

2 минуты чтения 20:34

Владимир Путин настаивает на том, что при подписании любого мирного соглашения Россия должна получить под полный контроль четыре оккупированных региона Украины, часть территорий которых остаются подконтрольными ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника в Москве.

По данным издания, это требование Путин озвучил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, когда тот попытался его убедить остановить боевые действия по нынешней линии фронта. По словам одного из источников издания, на данный момент переговоры «зашли в тупик», и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.

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«Мы не комментируем текущие обсуждения. Мы продолжаем добиваться прогресса как с Украиной, так и с Россией, чтобы привести этот конфликт к мирному разрешению», — заявил представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт.

Bloomberg пишет, что требование Путина «наносит удар» по усилиям Трампа по достижению соглашения о прекращении огня и окончательного завершения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме из-за отсутствия прогресса в переговорах.

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При этом ранее газета Financial Times писала, что в начале апреля Путин сам предложил заморозить военные действия по линии фронта и заявил Уиткоффу, что Россия готова отказаться от подконтрольных Киеву территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины. Вскоре после выхода статьи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал ее фейком и призвал «слушать только первоисточник».

После этого Путин еще раз встретился с Уиткоффом 25 апреля. На этой встрече они обсудили возможность прямых переговоров с Украиной. О готовности к таким переговорам Путин заявлял и ранее — тогда речь шла о введении моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

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