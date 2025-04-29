Пятерых молодых людей осудили за похищение и изнасилование знакомого из-за денег

В Астраханской области четверо мужчин и подросток похитили и заперли в гараже знакомого, чтобы заставить отдать 50 тысяч рублей. Похитители применяли к похищенному «насильственные действия сексуального характера», сообщил Следственный комитет. Четверых мужчин и подростка задержали, суд признал их виновными.

Следователи сообщили, что похищение произошло в феврале прошлого года. Молодые люди подошли на улице к знакомому, насильно усадили его в автомобиль, а затем вывезли на территорию гаражного кооператива. По словам силовиков, знакомый ранее похитил у одного из участников похищения деньги, точную сумму в СК не назвали.

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Группа молодых людей три часа удерживала знакомого, угрожая насилием и совершая насильственные действия сексуализированного характера, сообщает СК. Затем мужчину отпустили под обещание собрать и принести 50 тысяч рублей. Однако после освобождения похищенный обратился в полицию, рассказали следователи.

Икрянинский межрайонный отдел астраханского управления Следственного комитета возбудил уголовное дело. К задержанию подозреваемых привлекли сотрудников ФСБ, сообщил Следственный комитет.

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Астраханское управление СК опубликовало видео, на котором спецназовцы с оружием в руках врываются в дом, валят на пол молодого мужчину, а еще одного мужчину подобным образом задерживают на перроне железнодорожного вокзала.

Наримановский районный суд признал пятерых обвиняемых в похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и насильственных действиях сексуального характера (статьи 126 и 132 УК). Максимальное наказание по одной из статей составляет 12 лет колонии, а по другой — десять лет.

В итоге суд приговорил троих мужчин к шести годам колонии строгого режима, одного к трем с половиной годам колонии общего режима, а подростка — к трем с половиной годам воспитательной колонии. Возраст осужденных СК не уточнил.