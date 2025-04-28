СМИ узнали о планах России перебросить десятки тысяч солдат к границам стран НАТО

Пока внимание США и других западных стран приковано к урегулированию конфликта в Украине, Россия продолжает готовиться к глобальному конфликту с НАТО. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на военных экспертов и источники в западных разведках.

По их словам, Россия готовится перебросить десятки тысяч солдат к границам Финляндии и стран Балтии. Собеседники издания утверждают, что эти войска будут дислоцированы в возрожденном в 2024 году Ленинградском военном округе. Штаб, который будет командовать этими соединениями, как утверждается, будет размещен в Петрозаводске, где уже ведутся работы по реконструкции и расширению расположенной там военной базы.

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По данным источников WSJ, после окончания войны в Украине туда отправят участвовавших в боевых действиях военных, увеличив численность уже существующих там бригад втрое. «Как бы они ни пытались внедрять новшества на тактическом или оперативном уровне, для русских размер имеет первостепенное значение. Все всегда сводится к количеству», — прокомментировал эти сообщения отвечающий за стратегию заместитель начальника штаба Финляндии генерал-майор Сами Нурми.

В свою очередь, неназванный представитель финской военной разведки заявил изданию, что практически ни один произведенный с начала войны в Украине основной боевой российский танк Т-90М не был отправлен на фронт. Все они, по его словам, сохраняются для дальнейшего использования. При этом, по западным оценкам, Россия производит около 300 таких танков в год.

При этом западные аналитики ожидают, что российское производство артиллерийских орудий и боеприпасов уже в этом году вырастет примерно на 20%. Они также отмечают значительный рост качества и количества производимых Россией беспилотников.

«Российская армия восстанавливается и растет более быстрыми темпами, чем предполагало большинство аналитиков», — заявил, выступая в Сенате США, командующий американскими войсками в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, «российская армия, которая вынесла на себе основную тяжесть боевых действий, сегодня больше, чем была в начале войны».

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В конце 2023 года Финляндия последовательно закрыла все наземные переходы на границе с Россией, объяснив это аномальным притоком нелегальных мигрантов и просителей убежища из третьих стран с российской стороны. В свою очередь, страны Балтии и Польша объявили о планах строительства укреплений на границе с Россией. В этой связи власти этих стран заявили о выходе из Оттавской конвенции, которая полностью запрещает производство и использование противопехотных мин.