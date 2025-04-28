За передачу банковских карт мошенникам введут уголовную ответственность

Правительство внесет в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов, сообщили «Ведомости». Власти хотят наказывать людей, которые передают мошенникам данные банковских карт. Дропперам и их посредникам грозят штрафы размером до одного миллиона рублей и срок до шести лет колонии, говорится в тексте документа.

Дропперы — это люди, открывающие банковские счета за вознаграждение, а также те, кто открыл счет под влиянием мошенников, поясняют «Ведомости». Законопроект дополняет статью 187 Уголовного кодекса «Неправомерный оборот средств платежей» четырьмя дополнительными пунктами.

Согласно документу, передавшему свою банковскую карту мошенникам человеку грозит штраф от ста до трехсот тысяч рублей или до двух лет колонии. Такое же наказание предусмотрено для банковского клиента, который «добровольно совершает незаконные операции с предоставленными им злоумышленниками картами».

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Более строгое наказание предусмотрено для того, кто не был клиентом банка, но открыл карту и передал ее мошенникам, — штраф от трехсот тысяч до миллиона рублей или срок до шести лет колонии. Человеку, который осознанно использует для мошенничества чужие банковские карты или электронные кошельки, предлагается назначать наказание до пяти лет принудительных работ со штрафом до миллиона рублей или до шести лет колонии.

От уголовной ответственности может быть освобожден тот, кто «впервые совершил преступление и добровольно помогает следствию», уточнили «Ведомости».

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Угроза уголовной ответственности может сократить количество желающих «участвовать в преступных схемах» за вознаграждение, заявили изданию в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Газета приводит данные Банка России, согласно которым со счетов россиян за прошлый год было похищено 27,5 миллиарда рублей — на 74% больше, чем в 2023 году.

С лета прошлого года банки обязаны проверять все операции физлиц и замораживать перевод на два дня, если получатель денег находится в базе данных Центробанка о подозрительных операциях. За 2024 год, как сообщается, банки заблокировали более 700 тысяч счетов.

В марте этого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила ограничить выдачу карт на одного человека — до пяти в одном банке и до 20 — во всех.