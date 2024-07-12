Банки начнут блокировать денежные переводы за долгий разговор по телефону

С 25 июля российские банки вводят новое правило: если клиент слишком долго разговаривал по телефону или получил сразу несколько сообщений, его денежные переводы блокируются. Это делаться ради защиты людей от мошенников, пересказало издание РБК позицию Центробанка.

Информацию о звонках и сообщениях банкам должны будут предоставлять сотовые операторы — правда, не бесплатно. Сейчас список готовых начать блокировку кредитных учреждений ограничен теми, что уже покупает данные у провайдеров. РБК известно, что к блокировкам точно готовы Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Т-Банк (бывший «Тинькофф»).

Оценка степени подозрительности звонка или серии СМС, в том числе сообщений в мессенджерах, лежит на сотовом операторе. Подозрительными, по словам собеседника издания в ЦБ, должны считаться нетипично продолжительные для конкретного клиента разговоры в момент денежного перевода или нетипичное увеличение числа сообщений с нового адреса — тоже в момент перевода.

Новое правило следует из текста приказа, который Банк России опубликовал в четверг, 11 июля. В документе перечислены критерии мошеннических переводов, которые банки обязаны распознавать. Помимо звонков и СМС, сигналами обязаны стать:

реакция антифрод-системы банка;

информация о том, что против получателя денег возбуждено уголовное дело (информацию о делах банкам может предоставлять, судя по тексту приказа, некое «заинтересованное лицо»).

С 2018 года и до сих пор в список мошеннических признаков денежного перевода входили только «нетипичные для клиента» размеры сумм, «нетипичное устройство» и «нетипичное место совершения операции». Кроме того, банки обязаны проверить адресатов по базе счетов, которых считает счетами мошенников ЦБ.

Банк, сказано в документе ЦБ, обязан дать клиенту возможность объяснить ситуацию и подтвердить перевод — созвонившись или предложив личную встречу с клерком. Клиенту придется доказать, что он совершает перевод добровольно, а не под давлением злоумышленников.

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В России телефонные мошенники периодически заставляют своих жертв не только переводить деньги, но и совершать поступки, за которые грозит уголовная ответственность. В феврале суд приговорил 67-летнюю кассиршу «Пятерочки» из Санкт-Петербурга к 10 годам колонии за поджог военного комиссариата. Женщина рассказывала на суде, что стала жертвой мошенников, которые обещали помочь закрыть кредит и заплатить 50 тысяч рублей — если она метнет бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата.

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