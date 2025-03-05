Россиянам запретят владеть «неразумным» количеством банковских карт

Банк России собрался ввести ограничение на количество платежных карт, которые можно оформить на одного человека. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС. Она назвала будущее ограничение «разумным».

Допустимым количеством Набиуллина назвала до пяти карт в одном банке и до 20 — в нескольких. «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила председатель Центробанка.

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Глава ЦБ сослалась на «опыт наших коллег в Казахстане». В январе 2025 года казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка установило запрет открывать иностранцам более пяти дебетовых и кредитных карт в одном банке или более чем по три карты в трех разных.

Набиуллина объяснила необходимость установить ограничения в России борьбой с мошенниками. Она сказала, что «нам противостоят организованные преступные группы», у которых есть уязвимое звено — «так называемые дропы». Это люди, которые помогают выводить украденные мошенниками деньги, добавила Набиуллина.

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«Мы поддерживаем уголовную ответственность для дропов, но беда заключается в том, что среди них много подростков, совсем молодых людей. Они даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники», — сказала глава ЦБ.

Сейчас дети старше 14 лет имеют право открывать счета в банках и получать платежные карты, сообщила Набиуллина. Она предложила дать родителям подростков в возрасте от 14 до 18 лет право получать в банках выписки со счета ребенка и «вмешиваться, если заметят что-то подозрительное».