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Общество

Россиянам запретят владеть «неразумным» количеством банковских карт

20:10 05.03.2025

Банк России собрался ввести ограничение на количество платежных карт, которые можно оформить на одного человека. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС. Она назвала будущее ограничение «разумным».

Допустимым количеством Набиуллина назвала до пяти карт в одном банке и до 20 — в нескольких. «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — заявила председатель Центробанка.

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Глава ЦБ сослалась на «опыт наших коллег в Казахстане». В январе 2025 года казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка установило запрет открывать иностранцам более пяти дебетовых и кредитных карт в одном банке или более чем по три карты в трех разных. 

Набиуллина объяснила необходимость установить ограничения в России борьбой с мошенниками. Она сказала, что «нам противостоят организованные преступные группы», у которых есть уязвимое звено — «так называемые дропы». Это люди, которые помогают выводить украденные мошенниками деньги, добавила Набиуллина.

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«Мы поддерживаем уголовную ответственность для дропов, но беда заключается в том, что среди них много подростков, совсем молодых людей. Они даже не отдают себе отчет, во что их втягивают мошенники», — сказала глава ЦБ.

Сейчас дети старше 14 лет имеют право открывать счета в банках и получать платежные карты, сообщила Набиуллина. Она предложила дать родителям подростков в возрасте от 14 до 18 лет право получать в банках выписки со счета ребенка и «вмешиваться, если заметят что-то подозрительное».

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