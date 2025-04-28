Катер с туристами врезался в скалу в Дагестане

В Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер врезался в скалу. В результате погибла женщина 1992 года рождения, еще три человека пострадали, сообщают РИА «Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.

По данным ведомства, инцидент произошел около Чиркейской гидроэлектростанции. В это время на судне находились восемь человек. Трое пострадавших доставлены в городскую больницу Кизилюрта.

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Связанный с силовиками телеграм-канал Baza пишет, что водитель катера не справился с управлением, из-за чего судно врезалось в скалу и перевернулось, после чего все пассажиры оказались в воде. Baza также назвала имя погибшей женщины — по данным телеграм-канала, это Алина Б. из Рыбинска в Ярославской области. Другие пострадавшие получили различные травмы, в том числе переломы конечностей.

При этом Mash сообщает, что катер занесло на повороте на большой скорости, а пострадавшие отделались ушибами и царапинами. Как пишет телеграм-канал, туристы покупали билеты на судно через туроператоров и на месте перед отправкой. У всех были спасательные жилеты. Mash утверждает, что погибшая женщина была из города Енакиево самопровозглашенной ДНР.

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В начале апреля сообщалось, что в Таиланде недалеко от острова Майтон взорвался прогулочный катер. На нем находились туристы из России и Казахстана. В результате пострадал один человек, который в момент взрыва остался на борту, тогда как остальные 30 туристов находились в воде.

Позже одна из туристок рассказала, что еще во время посадки пассажиры почувствовали запах керосина или краски, однако экипаж не дал никаких инструкций по этому поводу. После выхода в море катер замедлил движение из-за неисправности, и экипаж начал устранять поломку. Туристам в это время предложили поплавать в море в подводных масках.