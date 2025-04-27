Создатель «Звездных войн» объяснил необычную речь магистра Йоды

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас на юбилейном показе пятого эпизода киновселенной «Империя наносит ответный удар» рассказал, почему авторы фильма сделали манеру речи магистра Йоды, которого считают один из самых любимых зрителями внеземных персонажей в истории кино, своеобразной. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, способ формулирования мыслей мастера-джедая, которого озвучивал Фрэнк Оз, обусловлен желанием создателей фильма гарантированно донести его слова до аудитории, в том числе до детей.

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«Если бы он говорил на обычном английском языке, люди не стали бы его внимательно слушать. Но если [у персонажа] есть акцент или зрителю очень трудно понять его речь, он сосредотачивается на его словах», — рассказал Лукас.

По его мнению, магистр Йода является «философом фильма». «Мне нужно было найти способ заставить людей действительно его слушать — особенно 12-летних», — добавил Лукас.

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Осенью прошлого года стало известно о начале работы над новой трилогией «Звездных войн». Над ней работает основанная Джорджем Лукасом компания Lucasfilm. В середине апреля этого года также сообщалось, что главную роль в новом фильме, который будет называться «Звездные войны: Звездный истребитель», сыграет канадский актер Райан Гослинг. Съемки должны начаться осенью, а на экраны фильм должен выйти в конце весны 2027 года.

Франшиза «Звездные войны» появилась в конце 1970-х годов — тогда на экраны начала выходить первая трилогия. Вторую сняли на рубеже тысячелетий, а в 2012 году Лукас продал свою компанию Lucasfilm Disney за более чем четыре миллиарда долларов. После этого была снята еще одна трилогия.