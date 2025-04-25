Жертвой взрыва в Балашихе стал высокопоставленный военный Генштаба

В результате взрыва автомобиля в подмосковном городе Балашиха погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет. Высокопоставленный офицер был в составе делегации на переговорах с Украиной в 2015 году, обратило внимание «Агентство».

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался у подъезда дома №2 по улице Нестерова, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Взрыв произошел, когда генерал около 10:30 вышел из дома и направился в сторону своей машины, которая была припаркована во дворе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник. Ударом взрывной волны Москалика отбросило на несколько метров.

Сработало ли перемирие? Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать Политика 6 минут чтения

Взрывное устройство мощностью около килограмма тротила представляло собой несколько зарядов для подствольного гранатомета и взрывчатку. Его подорвали дистанционно, за генералом следили с помощью камеры, установленной во взорвавшемся «Фольксвагене», добавляет издание.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (105 и 222.1 УК). О том, что из-за взрыва пострадал кто-то, кроме Москалика, до сих пор неизвестно, обратила внимание «Медиазона».

Москалик проживал в доме, у подъезда которого взорвалась машина, сообщило «Агентство» со ссылкой на утечки.

Хотят ли военные завершения войны? Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее Политика 5 минут чтения

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба получил звание генерал-лейтенанта в 2021 году. В том же году он выступал с докладом о Сирии на Московской конференции по международной безопасности. На переговорах с Украиной в 2015 году Москалик присутствовал как представитель Генштаба.

В декабре 2024 года взрывом прикрепленной к самокату бомбы был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. В ноябре того же года при взрыве автомобиля в Севастополе погиб командующий бригадой ракетных катеров Черноморского флота Валерий Транковский. В октябре прошого года в Подмосковье неизвестный расстрелял замкомандира Центра подготовки Сил спецопераций Никиту Кленкова. В июле 2023-го в Краснодаре застрелили бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, с которой, как писало «Агентство», Россия обстреливала ракетами Украину.