EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Жертвой взрыва в Балашихе стал высокопоставленный военный Генштаба

2 минуты чтения 13:33 | Обновлено: 14:23

В результате взрыва автомобиля в подмосковном городе Балашиха погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет. Высокопоставленный офицер был в составе делегации на переговорах с Украиной в 2015 году, обратило внимание «Агентство». 

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался у подъезда дома №2 по улице Нестерова, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Взрыв произошел, когда генерал около 10:30 вышел из дома и направился в сторону своей машины, которая была припаркована во дворе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник. Ударом взрывной волны Москалика отбросило на несколько метров.

Сработало ли перемирие?
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
Политика6 минут чтения

Взрывное устройство мощностью около килограмма тротила представляло собой несколько зарядов для подствольного гранатомета и взрывчатку. Его подорвали дистанционно, за генералом следили с помощью камеры, установленной во взорвавшемся «Фольксвагене», добавляет издание.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (105 и 222.1 УК). О том, что из-за взрыва пострадал кто-то, кроме Москалика, до сих пор неизвестно, обратила внимание «Медиазона».

Москалик проживал в доме, у подъезда которого взорвалась машина, сообщило «Агентство» со ссылкой на утечки. 

Хотят ли военные завершения войны?
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
Политика5 минут чтения

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба получил звание генерал-лейтенанта в 2021 году. В том же году он выступал с докладом о Сирии на Московской конференции по международной безопасности. На переговорах с Украиной в 2015 году Москалик присутствовал как представитель Генштаба.

В декабре 2024 года взрывом прикрепленной к самокату бомбы был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. В ноябре того же года при взрыве автомобиля в Севастополе погиб командующий бригадой ракетных катеров Черноморского флота Валерий Транковский. В октябре прошого года в Подмосковье неизвестный расстрелял замкомандира Центра подготовки Сил спецопераций Никиту Кленкова. В июле 2023-го в Краснодаре застрелили бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, с которой, как писало «Агентство», Россия обстреливала ракетами Украину.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Мир
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
17:23
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Политика
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
00:01
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00 24 апреля
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01 24 апреля
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования