В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль

В городе Балашиха Московской области у подъезда жилого многоэтажного дома загорелся и взорвался легковой автомобиль Volkswagen. В результате могли погибнуть два человека — водитель и пассажир, который в момент взрыва выходил из машины, сообщил «Коммерсантъ». Причиной взрыва в оперативных службах информагентству ТАСС назвали взрывное устройство.

Взрыв произошел у дома №2 по бульвару Нестерова. Это дом в микрорайоне Авиаторов, который построен для военных, обратило внимание «Агентство».

У некоторых окон многоэтажки от взрыва выбило стекла. Мощность взрывного устройства составила более 300 грамм в тротиловом эквиваленте, заявили ТАСС в оперативных службах.

Горевший автомобиль потушили пожарные, сейчас на месте работают следователи. Следственный комитет сообщил, что возбудил по факту взрыва уголовное дело.

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При взрыве мог погибнуть заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Ярослав Москалик, сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и Shot. Официального подтверждения этой информации нет.

Со ссылкой на утечки «Агентство» пишет, что Volkswagen взорвался у подъезда дома, где проживал 59-летний Москалик. У самого замначальника оперативного управления Генштаба другой автомобиль — Skoda Kodiaq 2020 года выпуска, уточнило издание.

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Телеграм-канал «112» первым опубликовал запись, на которой видно, как у подъезда жилого дома взрывается автомобиль — в момент, когда рядом проходит человек. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza написал, что взрывное устройство было сделано из зарядов для подствольного гранатомета. Заряды были установлены по всему автомобилю, большей частью в багажнике.

Похожим образом в декабре взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова — за военным следили с помощью камеры в припаркованном автомобиле, пишет Baza.

Ранее ТАСС писало, что во взорвавшемся автомобиле было установлено газовое оборудование.