В Краснодаре убит заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом сообщил телеграм-канал Shot, затем эту информацию подтвердил ТАСС. Администрация Краснодара также подтвердила смерть Ржицкого в разговоре с РБК и «Коммерсантом».

Shot сообщает, что утром 10 июля 42-летний Ржицкий отправился на пробежку. Неизвестный человек подкараулил его около спортивного комплекса «Олимп» и четыре раза выстрелил ему в грудь и спину. По данным телеграм-канала, Ржицкий умер на месте, а нападавший скрылся. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Станислав Ржицкий был капитаном второго ранга. В 2015 и 2017 годах Минобороны называло его капитаном подводной лодки «Краснодар». Под такой же должностью он упоминается на сайте Краснодарской администрации в статье от 2020 года. В 2017 году подводная лодка «Краснодар» под его командованием запускала крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии.

Сейчас Ржицкий значится на сайте администрации Краснодара как замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Украинские СМИ называли его причастным к ракетным ударам по украинским городам.

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