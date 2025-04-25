EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Rutube признались в передаче персональных данных силовикам

2 минуты чтения 19:42

Глава отдела Rutube по работе с лидерами общественного мнения Алена Кузьмина рассказала на Форуме безопасного интернета, что сервис передает персональные данные пользователей российским силовикам.

«Мы передаем данные в прокуратуру каждый раз, если есть какие-то нарушения. Отдел модерации все, что выявил, передал в отдел службы безопасности. Отдел службы безопасности передает все в прокуратуру. <…> Все данные, которые у нас есть – ip, почта, номер телефона — мы все передаем», — заявила Кузьмина.

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
Мир9 минут чтения

Также на форуме добавили, что сейчас Rutube, Яндекс и VK налаживают систему, которая позволит обмениваться данными и «отпечатками преступных действий» с полицией. При этом спикеры подчеркнули, что в обязанности этих платформ не входит ведение оперативно-розыскной деятельности.

Rutube является цифровым активом компании «Газпром-медиа». Ранее сообщалось, что платформа была одним из видеохостингов, которые обвинили Youtube в блокировке трафика при переносе контента. На Rutube такую функцию запустили после замедления Youtube в России, в то время как в «VK Видео» она существует с 2023 года.

Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
Политика13 минут чтения

Кроме того, летом прошлого года Rutube вместе с «Кинопоиском» удалил китайское аниме «Благословение небожителей». Площадки убрали сериал по требованию Роскомнадзора, однако вскоре вернули его в отредактированном варианте. При этом в «Кинопоиске» тогда заявили, что не вносили никаких изменений и показывали ту версию аниме, которую им предоставил правообладатель.

В начале апреля стало известно о блокировке Rutube в Турции. Тогда власти это объяснили тем, что на сервисе показывают рекламу нелегальных азартных игр. В середине месяца проблемы с доступом к площадке возникли у жителей Узбекистана. В обоих случаях представители Rutube отрицали, что им поступали официальные уведомления о блокировке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Мир
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
17:23
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Политика
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
00:01
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00 24 апреля
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01 24 апреля
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования