В Rutube признались в передаче персональных данных силовикам

Глава отдела Rutube по работе с лидерами общественного мнения Алена Кузьмина рассказала на Форуме безопасного интернета, что сервис передает персональные данные пользователей российским силовикам.

«Мы передаем данные в прокуратуру каждый раз, если есть какие-то нарушения. Отдел модерации все, что выявил, передал в отдел службы безопасности. Отдел службы безопасности передает все в прокуратуру. <…> Все данные, которые у нас есть – ip, почта, номер телефона — мы все передаем», — заявила Кузьмина.

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Также на форуме добавили, что сейчас Rutube, Яндекс и VK налаживают систему, которая позволит обмениваться данными и «отпечатками преступных действий» с полицией. При этом спикеры подчеркнули, что в обязанности этих платформ не входит ведение оперативно-розыскной деятельности.

Rutube является цифровым активом компании «Газпром-медиа». Ранее сообщалось, что платформа была одним из видеохостингов, которые обвинили Youtube в блокировке трафика при переносе контента. На Rutube такую функцию запустили после замедления Youtube в России, в то время как в «VK Видео» она существует с 2023 года.

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Кроме того, летом прошлого года Rutube вместе с «Кинопоиском» удалил китайское аниме «Благословение небожителей». Площадки убрали сериал по требованию Роскомнадзора, однако вскоре вернули его в отредактированном варианте. При этом в «Кинопоиске» тогда заявили, что не вносили никаких изменений и показывали ту версию аниме, которую им предоставил правообладатель.

В начале апреля стало известно о блокировке Rutube в Турции. Тогда власти это объяснили тем, что на сервисе показывают рекламу нелегальных азартных игр. В середине месяца проблемы с доступом к площадке возникли у жителей Узбекистана. В обоих случаях представители Rutube отрицали, что им поступали официальные уведомления о блокировке.