Российские видеохостинги обвинили Youtube в препятствии переносу контента

Видеохостинг Youtube препятствует переносу контента оттуда на российские платформы RuTube и «VK Видео». Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», заявили представители российских сервисов. По их словам, скачивать видео с американского сервиса для последующей загрузки на российские приходится с помощью зарубежных VPN.

Собеседники издания утверждают, что YouTube начал активно блокировать трафик при переносе контента с сервиса на российские площадки. «Сам сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов. Обычно бан появляется в течение 12 часов», — рассказали изданию в RuTube.

Там отметили, что делают все возможное, чтобы авторы продолжили беспрепятственно загружать контент на платформу. «Так, блогеры продолжают успешно использовать нашу функцию переноса контента с YouTube, просто иногда это занимает немного больше времени», — утверждают представители российского видеохостинга.

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Как напоминает «Коммерсантъ», RuTube запустил функцию переноса контента с YouTube в августе. Как сообщалось, процесс переноса занимает от нескольких часов до двух-пяти дней. В свою очередь, в «VK Видео» аналогичная опция доступна с 2023 года.

Источники издания в IT-индустрии рассказали о методах блокировки подозрительной активности, которыми пользуется YouTube. «Если просмотр или загрузка видео совершается с IP-адреса с плохой репутацией и без аккаунта Google, то видеохостинг отвечает сообщением о необходимости входа. Если же просмотр совершается со входом в аккаунт, но YouTube считает, что аккаунт используется для скрейпинга (автоматизированного сбора информации), то он отдаст ему сообщение «видео недоступно»», — пояснил собеседник «Коммерсанта».

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При этом он выразил сомнение в том, что Youtube целенаправленно препятствует переносу контента именно на российские площадки. По словам эксперта, американский видеохостинг «скорее стал активнее бороться со скрейпингом видео в целом, так как сторонние компании могут заниматься им для обучения нейросетей».