Одного из лучших картографов России забили до смерти военные из-за работы у воинской части

Во Владимирской области российские военные избили до смерти одного из лучших в стране спортивных картографов, сообщила «Медиазона» со ссылкой на жену и коллег погибшего. На 52-летнего Константина Токмакова напали, когда он выполнял госконтракт, заявила его вдова Полина.

Первое сообщение о смерти Токмакова появилось на сайте Федерации спортивного ориентирования Ленинградской области. В нем говорится, что мужчина «скоропостижно скончался» 19 апреля во время работы во Владимирской области.

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Представители федерации назвали погибшего одним из ведущих составителей спортивных карт, а его гибель огромной потерей. Обстоятельства смерти федерация не уточнила.

Через некоторое время в одном из чатов по спортивному ориентированию жена Токмакова написала, что ее муж «погиб от рук военных, выполняя государственный контракт по созданию спортивной карты». Женщина добавила, что «преступники задержаны, ведется следствие», пишет «Медиазона».

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Неназванный источник из коммьюнити спортивного ориентирования заявил «Медиазоне», что Токмакова избили двое военных, когда картограф делал зарисовки на местности неподалеку от воинской части. По словам собеседника издания, избитого мужчину бросили в лесу. В тот момент Токмаков был еще жив, он успел передать координаты коллегам и включить специальным фонариком сигнал SOS. Спасти мужчину не успели, а вскрытие подтвердило смерть от побоев, рассказал источник.

Следственный комитет Владимирской области об инциденте не сообщал, в других открытых источниках «Медиазона» не нашла упоминаний о возбуждении уголовного дела по факту смерти Токмакова и аресте каких-либо военнослужащих. Во Владимирском гарнизонном военном суде корреспонденту издания отказались что-либо говорить, сославшись на начинающиеся выходные.