EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Одного из лучших картографов России забили до смерти военные из-за работы у воинской части

2 минуты чтения 19:52 | Обновлено: 19:54

Во Владимирской области российские военные избили до смерти одного из лучших в стране спортивных картографов, сообщила «Медиазона» со ссылкой на жену и коллег погибшего. На 52-летнего Константина Токмакова напали, когда он выполнял госконтракт, заявила его вдова Полина.

Первое сообщение о смерти Токмакова появилось на сайте Федерации спортивного ориентирования Ленинградской области. В нем говорится, что мужчина «скоропостижно скончался» 19 апреля во время работы во Владимирской области.

Хотят ли военные завершения войны?
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
Политика5 минут чтения

Представители федерации назвали погибшего одним из ведущих составителей спортивных карт, а его гибель огромной потерей. Обстоятельства смерти федерация не уточнила.

Через некоторое время в одном из чатов по спортивному ориентированию жена Токмакова написала, что ее муж «погиб от рук военных, выполняя государственный контракт по созданию спортивной карты». Женщина добавила, что «преступники задержаны, ведется следствие», пишет «Медиазона».

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
Криминал6 минут чтения

Неназванный источник из коммьюнити спортивного ориентирования заявил «Медиазоне», что Токмакова избили двое военных, когда картограф делал зарисовки на местности неподалеку от воинской части. По словам собеседника издания, избитого мужчину бросили в лесу. В тот момент Токмаков был еще жив, он успел передать координаты коллегам и включить специальным фонариком сигнал SOS. Спасти мужчину не успели, а вскрытие подтвердило смерть от побоев, рассказал источник.

Следственный комитет Владимирской области об инциденте не сообщал, в других открытых источниках «Медиазона» не нашла упоминаний о возбуждении уголовного дела по факту смерти Токмакова и аресте каких-либо военнослужащих. Во Владимирском гарнизонном военном суде корреспонденту издания отказались что-либо говорить, сославшись на начинающиеся выходные.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Мир
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
17:23
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Политика
Китай напал на СССР из-за необитаемого острова
Погибли десятки советских солдат, а Кремль рассматривал ядерный ответ. Об этой войне сегодня не вспоминают
00:01
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Мир
Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы
Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч
17:00 24 апреля
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Армению, и мне все нравится
Меня удивило человечное отношение и дружелюбие. В России я такого не видела
00:01 24 апреля
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Интернет и мемы
Инстаграм и тикток заполнили опасные медицинские советы
Блогеры штампуют видео с помощью ИИ и не проверяют факты. Чем опасен этот контент и как защитить себя?
18:26 23 апреля
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01 23 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования