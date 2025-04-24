Россиянину дали более семи лет колонии за хищение 140 куриных яиц

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима ранее неоднократно судимого Руслана Глехштейна. Его признали виновным хищении из магазина 14 упаковок куриных яиц, в каждой из которых было по 10 штук, передает РБК.

Издание отмечает, что Гликштейна осудили по уголовной статье о грабеже. При этом, как отмечается, за каждое похищенное яйцо он получил по три недели колонии. В материалах дела говорится, что часть похищенных яиц мужчина съел сам, а остальные подарил своим знакомым. Ущерб от его действий оценили в 1700 рублей.

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В то же время в начале апреля в Карачаево-Черкесии суд приговорил местную жительницу, которая оставила под забором чужого дома своего новорожденного ребенка, к 180 часам обязательных работ. Ее судили по 125 статье российского Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу малолетнего возраста, старости, болезни или беспомощности.

В своем решении республиканский суд отметил, что мотивом преступления стало «сокрытие рождения ребенка вне брака», так как осужденная опасалась «возможного порицания со стороны своей семьи и общества». Как тогда сообщалось, младенец выжил благодаря тому, что его плач услышали хозяева дома, под забором которого его оставила мать.