Россиянку приговорили к обязательным работам из-за оставленного под забором новорожденного ребенка

В Карачаево-Черкесии мировой судья вынес приговор жительнице села Счастливое, которая оставила новорожденного ребенка под забором одного из домов, опасаясь «опорочить свою честь, а также честь и достоинство своей семьи», и ушла домой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

Как утверждается в пресс-релизе, в августе прошлого года женщина, чье имя не называется, родила у себя дома внебрачного ребенка. Фигурантка не стала обращаться к медикам. Вместо этого она, «реализуя свой внезапно возникший умысел, направленный на оставление в опасности новорожденного ребенка, в целях сокрытия его рождения вне брака и возможного порицания со стороны своей семьи и общества», завернула младенца в полотенце и оставила у дома другой семьи.

Я поставила черный протез глаза Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной» Общество 11 минут чтения

«При этом подсудимая осознавала, что ребенок находится в опасном для жизни состоянии, лишен возможности принять меры к самосохранению по малолетству и беспомощности, а также от возможного воздействия уличной температуры и животных, то есть заведомо оставила новорожденного ребенка в опасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что женщина признала свою вину и раскаялась. Суд признал ее виновной по статье 125 УК и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Расследование всей жизни Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти Криминал 12 минут чтения

Ранее сообщалось, что младенца нашел в траве один из детей хозяев дома. Он позвал свою мать, когда услышал плач ребенка. Женщина поменяла младенцу подгузник, перепеленала его и вызвала полицию. Матери мальчика на тот момент было 19 лет, полицейские также нашли его отца.