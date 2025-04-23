EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна

2 минуты чтения 11:20

В Казахстане пассажирка поезда, который следовал по маршруту Кызылорда — Астана, родила ребенка, а затем выбросила его из окна. Младенец умер, сообщает местное издание Orda. 

По данным журналистов, инцидент произошел 18 апреля. Женщина, имя которой не называется, родила ребенка в туалете поезда. Затем, как добавляет Tengrinews, пассажиры заметили кровь в уборной и позвали проводника. Тот, в свою очередь, заметил капли крови, которые вели к одному из купе. Там, как утверждается, под одеялом лежала женщина, а вся ее постель также было в крови. Позже силовики нашли тело младенца.

В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
Мир8 минут чтения

«По данному факту проводится расследование, в рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявили в пресс-службе транспортной полиции Казахстана. 

Источники издания Orda рассказали, что родившую женщину позже госпитализировали в больницу Караганды. 

Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
Криминал6 минут чтения

В конце февраля похожий случай произошел во Франции. Там полицейские задержали 18-летнюю гражданку США, которая, предположительно, родила ребенка в местном отеле и выбросила его из окна второго этажа.

За день до этого стало известно, что в Турции вынесли приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, которая родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта Антальи. Затем она вместе с матерью направилась к гейту и планировала улететь в Россию, но ее задержали полицейские. 

Бурнашкину признали виновной в покушении на убийство и приговорили к 15 годам заключения под стражей. Ее ребенок выжил и, как сообщалось, находится под защитой турецких властей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Мир
В этот день по традиции женщины могут бить мужчин
Но даже это не спасает от домогательств. Несмотря на жалобы и протесты, власти ничего не делают
00:01
Сработало ли перемирие?
Политика
Сработало ли перемирие?
Не совсем, но оно напомнило военным, каково это — не воевать
17:11 22 апреля
Я переехал из Новосибирска в Париж
Общество
Я переехал из Новосибирска в Париж
Я планировал стать хоккеистом, а теперь работаю парикмахером в одном из лучших салонов Франции и горжусь этим
00:01 22 апреля
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Криминал
Отца сестер Хачатурян признали виновным в насилии над ними
Спустя 7 лет девушек могут освободить от ответственности за убийство
20:33 21 апреля
Самый прогрессивный лидер католиков
Мир
Самый прогрессивный лидер католиков
Умер папа римский Франциск. Он был новатором и помог церкви признать ЛГБТ
18:43 21 апреля
Я заморозила яйцеклетки
Общество
Я заморозила яйцеклетки
Для меня «часики не тикают», хотя мне пришлось это сделать из-за болезни. Вот как это было
00:01 21 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования