Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна

В Казахстане пассажирка поезда, который следовал по маршруту Кызылорда — Астана, родила ребенка, а затем выбросила его из окна. Младенец умер, сообщает местное издание Orda.

По данным журналистов, инцидент произошел 18 апреля. Женщина, имя которой не называется, родила ребенка в туалете поезда. Затем, как добавляет Tengrinews, пассажиры заметили кровь в уборной и позвали проводника. Тот, в свою очередь, заметил капли крови, которые вели к одному из купе. Там, как утверждается, под одеялом лежала женщина, а вся ее постель также было в крови. Позже силовики нашли тело младенца.

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«По данному факту проводится расследование, в рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявили в пресс-службе транспортной полиции Казахстана.

Источники издания Orda рассказали, что родившую женщину позже госпитализировали в больницу Караганды.

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В конце февраля похожий случай произошел во Франции. Там полицейские задержали 18-летнюю гражданку США, которая, предположительно, родила ребенка в местном отеле и выбросила его из окна второго этажа.

За день до этого стало известно, что в Турции вынесли приговор россиянке Екатерине Бурнашкиной, которая родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта Антальи. Затем она вместе с матерью направилась к гейту и планировала улететь в Россию, но ее задержали полицейские.

Бурнашкину признали виновной в покушении на убийство и приговорили к 15 годам заключения под стражей. Ее ребенок выжил и, как сообщалось, находится под защитой турецких властей.