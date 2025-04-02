EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина жестоко избил свою собаку в лифте

2 минуты чтения 22:32 | Обновлено: 22:33

В Уфе мужчина избил свою собаку в лифте многоквартирного дома. Пассажир загнал животное в кабину подъемника пинками, а затем продолжил бить, видно на записи, которую опубликовал телеграм-канал «Ufa_rb». На еще одной опубликованной авторами паблика записи тот же мужчина жестоко обращается с собакой во дворе дома.

Инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения, произошел в пятнадцатиэтажном доме на проспекте Октября в северной части города. Видео с камер наблюдения датированы 2 апреля.

На записи камеры лифта видно, как мужчина открывает дверь подъемника и пинком закидывает в кабину маленькую черную собаку. Затем мужчина заходит и нажимает кнопку этажа. Двери начинают закрываться, но он снова пинает ногой животное, отчего то вылетает из лифта.

Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет
Общество7 минут чтения

Мужчина выходит вслед за собакой, затем двери снова открываются — и он снова пинком забрасывает животное внутрь. Когда лифт начинает ехать, мужчина продолжает бить собаку ногами и руками. После того, как двери на этаже открываются, мужчина выходит, и собака покорно бежит за ним.

На второй записи, с уличной камеры, видно, как мужчина выходит из подъезда, неся черную собачку одной рукой. Отойдя несколько метров, мужчина кидает животное на асфальт и продолжает идти. Собака бежит за ним.

История отношений человека и кошки
История отношений человека и кошки
Как мы их одомашнили, зачем они были нужны людям и почему мы их так любим
Общество10 минут чтения

Через несколько часов после публикации записей камер наблюдения телеграм-канал «Ufa_rb» выложил третью запись, сделанную на телефон. Запись длиться всего пять секунд, на ней мужчина идет по двору дома за черной собачкой, а затем с силой бьет ее в район головы — собака беспомощно падает на спину. Запись подписана: «Тот же тип, который избил собаку в лифте. Это он так выгуливает своего питомца».

В комментариях к постам телеграм-канала пользователи советуют привлечь живодера к уголовной ответственности, а собаку изъять. Некоторые комментаторы делятся домашним адресом в доме по проспекту Октября и советуют герою видео «ждать их в гости». «Надо сказать ментам, что он пел гимн Украины, тогда они точно займутся», — написал один из подписчиков паблика.

В феврале в московской Балашихе мужчина выбросил собаку своей девушки из окна квартиры на 14 этаже. Животное породы чихуахуа погибло на месте. Мужчина записывал преступление на камеру своего смартфона, рассказали позже в полиции.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Общество
Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Мы пробыли в браке всего год, но за это время я потеряла всех друзей. Развод стал облегчением
00:01 3 апреля
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Общество
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет
17:00
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Общество
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
00:01
Что вызвало новый патриотический срач
Политика
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
19:08 1 апреля
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01 1 апреля
Я переехала в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования