Мужчина жестоко избил свою собаку в лифте

В Уфе мужчина избил свою собаку в лифте многоквартирного дома. Пассажир загнал животное в кабину подъемника пинками, а затем продолжил бить, видно на записи, которую опубликовал телеграм-канал «Ufa_rb». На еще одной опубликованной авторами паблика записи тот же мужчина жестоко обращается с собакой во дворе дома.

Инцидент, попавший на камеры видеонаблюдения, произошел в пятнадцатиэтажном доме на проспекте Октября в северной части города. Видео с камер наблюдения датированы 2 апреля.

На записи камеры лифта видно, как мужчина открывает дверь подъемника и пинком закидывает в кабину маленькую черную собаку. Затем мужчина заходит и нажимает кнопку этажа. Двери начинают закрываться, но он снова пинает ногой животное, отчего то вылетает из лифта.

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Мужчина выходит вслед за собакой, затем двери снова открываются — и он снова пинком забрасывает животное внутрь. Когда лифт начинает ехать, мужчина продолжает бить собаку ногами и руками. После того, как двери на этаже открываются, мужчина выходит, и собака покорно бежит за ним.

На второй записи, с уличной камеры, видно, как мужчина выходит из подъезда, неся черную собачку одной рукой. Отойдя несколько метров, мужчина кидает животное на асфальт и продолжает идти. Собака бежит за ним.

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Через несколько часов после публикации записей камер наблюдения телеграм-канал «Ufa_rb» выложил третью запись, сделанную на телефон. Запись длиться всего пять секунд, на ней мужчина идет по двору дома за черной собачкой, а затем с силой бьет ее в район головы — собака беспомощно падает на спину. Запись подписана: «Тот же тип, который избил собаку в лифте. Это он так выгуливает своего питомца».

В комментариях к постам телеграм-канала пользователи советуют привлечь живодера к уголовной ответственности, а собаку изъять. Некоторые комментаторы делятся домашним адресом в доме по проспекту Октября и советуют герою видео «ждать их в гости». «Надо сказать ментам, что он пел гимн Украины, тогда они точно займутся», — написал один из подписчиков паблика.

В феврале в московской Балашихе мужчина выбросил собаку своей девушки из окна квартиры на 14 этаже. Животное породы чихуахуа погибло на месте. Мужчина записывал преступление на камеру своего смартфона, рассказали позже в полиции.