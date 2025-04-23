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Общество

Паша Техник незадолго до смерти рассказал в интервью о страхе умереть

2 минуты чтения 18:21 | Обновлено: 18:39

Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) боялся смерти и надеялся умереть во сне, об этом он рассказал в интервью актрисе Гульнаре Нижинской. Разговор был записан в Таиланде незадолго до ухода исполнителя из жизни. Цитаты из интервью приводит издание «Афиша».

«Я употреблял очень много, даже несоответствующие друг другу [вещества], которые нельзя вместе употреблять. Всегда играл со смертью. [Смерти] боюсь очень сильно. Во сне умереть хочу», — сказал рэпер. Он также заявил об обиде на тех, кто воспринимал его «как наркомана».

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Ивлев рассказал, что заполнял наркотиками внутреннюю пустоту, незадолго до смерти он боялся остаться наедине сам с собой, чтобы снова не «забрести не туда». Он рассказал, что пытался отойти от «имиджа наркомана», потому что администраторы многих шоу считали его ненадежным человеком. «Я меняюсь, а остаток остался», — заявил рэпер.

Также Техник рассказал, что не понимает желающих повторить его образ, и назвал их поведение «испанским стыдом». Рэпер предположил, что некоторые люди считают употребление наркотиков «крутым и модным», но заявил, что они «отсеются» из-за «естественного отбора».

Рэпер отметил, что никому не верит. «Миллион раз убедился в жизни, что верить не могу. Могу гривой помахать только типа „Да-да, конечно“, но никому не верю. Мне причиняли очень много боли», — сказал Техник. При этом он заявил, что верит в любовь, но она, по его мнению, «проходит быстро».

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Паша Техник умер в больнице в Таиланде 4 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти врачи назвали легочную инфекцию. После госпитализации у исполнителя обнаружили в крови наркотики. На церемонию прощания с Техником в Москве пришло несколько тысяч человек.

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